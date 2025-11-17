SIR के दौरान मध्य प्रदेश में फर्जी मतदाताओं और घुसपैठियों की पहचान करेंगे भाजपा के बीएलए

सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फर्जी मतदाताओं की पहचान करेंगे, साथ ही सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम कटने न पाए। यह जिम्मेदारी भाजपा हाईकमान ने अपने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सौंपी है। पार्टी हाईकमान की ओर से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि एसआईआर के दौरान कहीं भी रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नजर रखी जाए। ऐसे लोगों के बारे में चुनाव आयोग को अवगत कराया जाए। बीएलए घर-घर जाकर मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम का मिलान भी करें।

एसआईआर की तैयारी के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल संगठनात्मक 13 संभागों की बैठकें करेंगे। खंडेलवाल ने रविवार को ग्वालियर से इसकी शुरुआत कर दी है। ग्वालियर में अवैध रूप से रहते कई बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संभाग की पहली बैठक ग्वालियर में की गई है। वहीं, एसआईआर को लेकर दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। इसमें एसआईआर के अलावा पार्टी संगठन के कामकाज को लेकर भी विचार मंथन किया गया।

बीएलओ के साथ मिलकर मतदाताओं का सहयोग बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता अपने-अपने बूथ और क्षेत्र में एसआईआर पर नजर रखेंगे। बूथ से लेकर संभागवार जिम्मेदारी भी तय की गई है। पार्टी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि एसआईआर में पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के बीएलओ के साथ मिलकर मतदाताओं का सहयोग कर रहे हैं। कार्यकर्ता एसआईआर की प्रक्रिया में जागरूकता बढ़ाने के साथ इसे समझाने का काम भी कर रहे हैं। 18 दिन सारे काम छोड़कर एसआईआर में जुट जाएं नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और प्रदेश महामंत्री संगठन हितानंद शर्मा ने रविवार को ग्वालियर में हुई संभागीय बैठक में पार्टीजनों से कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को गंभीरता से लें। जो मतदाता सूची एसआइआर से तैयार होगी उस पर लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र से लेकर पंच-सरपंच तक के चुनाव होने हैं, इसलिए बचे हुए 18 दिन अपने 100 काम छोड़ दें। बस रात और दिन एक ही काम करें।