    मध्य प्रदेश में भाजपा की जिला कार्यकारिणी में दिख रही पीएम मोदी के 'महिला सशक्तीकरण' की झलक

    MP Politics: मध्य प्रदेश में भाजपा की जिला कार्यकारिणी में पीएम मोदी के 'महिला सशक्तीकरण' की झलक है। 16 जिलों की कार्यकारिणी में महिलाओं को 25-33% स्थान मिला है। एससी, एसटी, ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। भाजपा ने 7 जिलों में महिला जिला अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस ने 4 में।

    By Sourabh Soni
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 10:13:20 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 10:20:27 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में भाजपा की जिला कार्यकारिणी में दिख रही पीएम मोदी के 'महिला सशक्तीकरण' की झलक
    महिला सशक्तीकरण को भाजपा प्राथमिकता दे रही है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    1. उपाध्यक्ष से मंत्री तक पदों पर महिलाएं शामिल की गई हैं।
    2. एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को भी कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व मिला।
    3. भाजपा महिला सशक्तीकरण को करके दिखाने में विश्वास रखती है।

    सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा ने जनवरी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के सात माह बाद अब जिला कार्यकारिणी की घोषणा शुरू कर दी है। अब तक घोषित 16 जिलों की कार्यकारिणी में महिलाओं को 25 से 33 प्रतिशत स्थान दिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस तरह जिला कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'महिला सशक्तीकरण सिद्धांत' की झलक देखने को मिल रही है।

    प्रत्येक जिला कार्यकारिणी में पांच से सात महिला नेताओं को उपाध्यक्ष से लेकर महामंत्री और मंत्री पद दिया गया है। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष द्वारा भोपाल ली गई बैठक के बाद से ही जिला कार्यकारिणी की घोषणा शुरू हुई थी। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की भी घोषणा जल्द की जानी है। इनमें भी महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। बता दें, भाजपा की पिछली जिला कार्यकारिणी में महिलाओं की संख्या इस बार के मुकाबले कम थी।

    भाजपा ने सात तो कांग्रेस ने चार महिलाओं को बनाया जिला अध्यक्ष

    भाजपा ने 62 संगठनात्मक जिलों में से सात जिलों में महिलाओं को अध्यक्ष बनाया है। सागर ग्रामीण में रानी पटेल कुशवाहा, टीकमगढ़ में सरोज राजपूत, शहडोल में अमिता चपरा, सिवनी में मीना बिसेन, नर्मदापुरम में प्रीति शुक्ला, खरगोन में नंदा ब्रह्मने और नीमच में वंदना खंडेलवाल को अध्यक्ष बनाया गया है।

    जबकि पिछली बार केवल पांढुर्णा में महिला जिला अध्यक्ष थीं। वहीं कांग्रेस ने 71 संगठनात्मक जिलों में से केवल चार जिलों नरसिंहपुर (सुनीता पटेल), आगर-मालवा (विजयलक्ष्मी तंवर), खंडवा (प्रतिभा रघुवंशी) और सिंगरौली (सरस्वती सिंह मरकाम) में महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया है।

    भाजपा केवल महिलाओं की बात नहीं करती उनके लिए करके दिखाती है

    भाजपा केवल महिला सशक्तीकरण की बात नहीं करती है, उसे करके भी दिखाती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सामूहिक नेतृत्व से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सुनिश्चित किया है कि हर जिले में पांच से सात महिलाओं को संगठन के प्रमुख पद दिए जाएं। - कविता पाटीदार, भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य

