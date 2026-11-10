MP में आदिवासी वोट साधने BJP का बड़ा प्लान, बिरसा मुंडा जयंती से 2028 चुनाव तक चलेगा अभियान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी योजना तैयार की है। पार्टी बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान वर्ष 2028 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। इसके तहत घर-घर जाकर सरकार की योजनाएं बताई जाएंगी और आदिवासी समाज से सीधा संवाद किया जाएगा।

47 आरक्षित सीटों पर विशेष फोकस भाजपा ने इस अभियान के लिए आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित प्रदेश की 47 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी ने इन विधानसभा क्षेत्रों को पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा है और उसी के अनुसार जनसंपर्क और कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है।

पहली श्रेणी में वे सीटें रखी गई हैं, जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी श्रेणी में वे सीटें हैं, जहां पार्टी कम अंतर से जीती थी। तीसरी श्रेणी में आदिवासी बहुल वे सीटें शामिल हैं, जहां पार्टी हार गई थी या बहुत कम मतों से जीत पाई थी। यानी भाजपा उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा मेहनत करेगी जहां उसकी स्थिति कमजोर रही है। 2023 के चुनावी गणित से बनी नई रणनीति उल्लेखनीय है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थीं और भारत आदिवासी पार्टी ने एक सीट पर कब्जा जमाया था। इस चुनावी परिणाम को देखते हुए भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने की कार्ययोजना बनाई है।