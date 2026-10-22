बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक भाजपा का वार, 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र छोड़ो' अभियान शुरू, MP में हटे 22 लाख फर्जी वोटर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विपक्ष द्वारा थोड़ी-सी भीड़ जुटाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों पर अब भाजपा सिर्फ बचाव नहीं करेगी। पार्टी अब जनता के बीच जाकर इसका जवाब देगी। इसके लिए भाजपा 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र छोड़ो' अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। पार्टी का साफ कहना है कि कुछ हजार लोगों को लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला करने को जनमत नहीं कहा जा सकता।

SIR मुद्दे पर तथ्यों के साथ होगा खंडन पार्टी सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर अब पार्टी विपक्ष के हर आरोप का तथ्यों के साथ खंडन करेगी। जनता के बीच सच्चाई रखी जाएगी। रणनीति यह है कि केवल सफाई देने के बजाय विपक्ष के भीड़तंत्र और भ्रम फैलाने की राजनीति को ही कठघरे में खड़ा किया जाए। भाजपा का कहना है कि अब तक पार्टी SIR पर जवाब दे रही थी, अब सवाल पूछेगी कि फर्जी वोटर किसने बनवाए।