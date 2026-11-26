नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जिले के रहली क्षेत्र से नौ बार के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि, इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी है। बहेल स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में भार्गव ने कहा कि कोपरा सिंचाई परियोजना का बांध बनवाने के बाद वे राजनीति छोड़ देंगे। उनके इस बयान ने क्षेत्र में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

दरअसल, रहली क्षेत्र में प्रस्तावित कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना को चार अक्टूबर 2018 को प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमिपूजन भी किया था। तब परियोजना की लागत 292.38 करोड़ रुपये थी और 9,990 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था।

लेकिन वर्ष 2023 में नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद वन भूमि से जुड़ी अड़चन आई। परियोजना के दायरे में आने वाली 268 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में विभाग को करीब 400 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति देनी है। निजी जमीनों के भू-अर्जन का खर्च जुड़ने से पुनरीक्षित लागत 957.16 करोड़ रुपये पहुंच गई है। इसके लिए कैबिनेट और साधिकार समिति की मंजूरी जरूरी है।

2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत

बांध पूरा होने में पांच साल से अधिक समय लग सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2028 का विधानसभा चुनाव भार्गव ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व बनने के बाद बांध के दायरे में आने वाली वन भूमि का मुआवजा 15 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर पहुंच गया है। प्रोजेक्ट शासन स्तर पर लंबित है। इसे समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।