    भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, जज को फोन करके फंसे, कांग्रेस ने की बर्खास्‍तगी की मांग

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में करोड़ों के अवैध खनन से जुड़ी एक याचिका में विधायक पाठक के परिवार ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर खुद को सुने जाने की मांग की है। अवैध खनन का आरोप विधायक पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों पर है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 07:23:29 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 07:33:18 PM (IST)
    भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, जज को फोन करके फंसे, कांग्रेस ने की बर्खास्‍तगी की मांग
    संजय पाठक, भाजपा विधायक।

    1. कदाचरण के आरोप में कांग्रेस ने की विधानसभा सदस्यता से बर्खास्तगी की मांग।
    2. प्रमाण सामने हैं, अब कार्रवाई करें प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री- जीतू पटवारी।
    3. कांग्रेस के नेता राज्यपाल मंगुभाई पटेल और विधानसभा अध्यक्ष से भेंट भी करेंगे।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की विजयराधवगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अवैध खनन से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति को फोन कर सुर्खियों में आए विधायक पाठक पर कांग्रेस ने कदाचरण(अनुचित आचरण) का आरोप लगाते हुए विधानसभा सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रमाण सामने हैं।

    30 दिन जेल में रहने पर सदस्यता समाप्त करने का कानून लाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अब इस घटना का संज्ञान लेकर विधायक पाठक पर कार्रवाई करानी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इस प्रकरण का संज्ञान लेकर विधानसभा की सदस्यता समाप्त करें। इस मामले को लेकर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही राज्यपाल मंगुभाई पटेल और विधानसभा अध्यक्ष से भेंट भी करेगा।

    भाजपा विधायक संजय पाठक ने जज से संपर्क करने का किया प्रयास, जज ने खुद को केस की सुनवाई से किया अलग

    बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में करोड़ों के अवैध खनन से जुड़ी एक याचिका में विधायक पाठक के परिवार ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर खुद को सुने जाने की मांग की है। अवैध खनन का आरोप विधायक पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों पर है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि उन्होंने ही अवैध खनन की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) से की थी, लेकिन ठोस कार्रवाई न करके मामले को निपटा दिया गया।

    याचिका में ईओडब्ल्यू को ही पक्षकार बनाया गया है। इसी कारण विधायक पाठक की पत्नी निर्मला पाठक व पुत्र यश पाठक तरफ से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। सुनवाई न्यायमूर्ति विशाल मिश्र की एकल पीठ में चल रही थी। विधायक पाठक ने न्यायमूर्ति को फोन कर इस मामले में बातचीत करने का प्रयास किया।

    मध्‍य प्रदेश में अवैध खनन के मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से होगी 443 करोड़ की वसूली

    इसके बाद न्यायमूर्ति इस सुनवाई से हट गए। उन्होंने नोट शीट में विधायक के फोन आने का उल्लेख किया है। मप्र बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर नीखरा कहते हैं कि जनप्रतिनिधि से अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है। जो प्रकरण सामने आया है, वह नैतिकता की दृष्टि से सबसे बड़ा अपराध है।

