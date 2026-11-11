किसानों को 'नशेड़ी' कहने पर घिरे भाजपा सांसद! कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मांगा इस्तीफा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस ने रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सांसद के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो, उनसे इस्तीफा लिया जाए और भाजपा से निष्कासित किया जाए।