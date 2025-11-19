BSc Nursing Council 2025: एक्सटेंडेड फाइनल राउंड का शेड्यूल जारी, 17 से 21 नवंबर तक दोबारा रजिस्ट्रेशन

पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके उम्मीदवारों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 से 21 नवंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक डीएमई पोर्टल पर चलेगी। नए पंजीकृत उम्मीदवार इसी अवधि में अपनी प्रोफ़ाइल और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार कर सकेंगे।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के एक्सटेंडेड फाइनल राउंड की समय-सारणी जारी कर दी है। पीएनएसटी परीक्षा 2025 में शामिल सभी उम्मीदवार अब इस राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

22 नवंबर को शेष रिक्त सीटों की सूची और एक्सटेंडेड फाइनल राउंड की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद 23 और 24 नवंबर को चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया होगी।

काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी लॉक की गई चॉइस एडिट नहीं करता है तो पहले से लॉक की गई चॉइस को ही अंतिम माना जाएगा। इस राउंड का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट 26 नवंबर को जारी होगा। इसके बाद 27 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक आवंटित कॉलेज में दस्तावेज़ सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी। प्रवेश रद्द करने या नामांकन वापस लेने की सुविधा भी 30 नवंबर की रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगी।