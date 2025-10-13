सांड ने युवक पर हमला कर उछाला, पेट में 6 इंच तक घुस गया सींग; एमपी के भोपाल की घटना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद इलाके में इस्लामी गेट के पास आवारा सांड ने एक युवक पर अचानक हमला कर दिया। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही सांड ने युवक के पेट में सींग घुसाकर उसे पांच फीट दूर उछाल दिया। युवक के पेट के निचले हिस्से में सांड का सींग करीब 6 इंच अंदर तक घुस गया। जिससे युवक अचेत होकर गिर गया। वहीं, युवक को लहूलुहान हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

गनीमत ये है कि सींग लगने से युवक के इंटरनल आर्गन्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ इससे उसकी जान बच गई। मामला शनिवार शाम करीब सात बजे का है, लेकिन यह सिर्फ एकलौता मामला नहीं, जब बेसहारा गोवंश ने इंसानों पर हमला कर उन्हें जख्मी किया है। बेसहारा गोवंश के हमले में कई लोगों की पूर्व में भी जान तक जा चुकी है। जबकि सड़कों पर बैठे बेसहारा गोवंश से टकराने से हुए हादसों में भी कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है।

सांड के हमले में घायल हुए मो. परवेज ने बताया कि इस्लामी गेट पर उसकी पान की दुकान है। वह शाम करीब सात बजे दुकान खोलने पहुंचा था तो वहां रोजाना की तरह बेसहारा गोवंश का जमघट था। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा सांड अचानक उनकी तरफ तेजी से बढ़ा और जब तक वह संभल पाते सांड ने उनके पेट में सींग घुसाकर पांच फीट ऊपर उछाल दिया। वह करीब आठ फीट दूर सड़क पर जाकर गिरे। मो. परवेज ने बताया कि सांड उन्हें वापस मारने के लिए दौड़ा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठा लिया। उन्होंने बताया कि मेरे पेट से खून बह रहा था, मुझे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। गनीमत रही की इस हादसे में मो. परवेज की जान बच गई, लेकिन कुछ मामलों में लोगों की मौत भी हुई है।