    सांड ने युवक पर हमला कर उछाला, पेट में 6 इंच तक घुस गया सींग; एमपी के भोपाल की घटना

    भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में एक आवारा सांड ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे उसके पेट में सींग 6 इंच तक घुस गया। युवक को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेसहारा गोवंश की समस्या भोपाल में गंभीर है, इससे पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 11:42:13 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 12:15:55 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद इलाके में इस्लामी गेट के पास आवारा सांड ने एक युवक पर अचानक हमला कर दिया। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही सांड ने युवक के पेट में सींग घुसाकर उसे पांच फीट दूर उछाल दिया। युवक के पेट के निचले हिस्से में सांड का सींग करीब 6 इंच अंदर तक घुस गया। जिससे युवक अचेत होकर गिर गया। वहीं, युवक को लहूलुहान हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    गनीमत ये है कि सींग लगने से युवक के इंटरनल आर्गन्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ इससे उसकी जान बच गई। मामला शनिवार शाम करीब सात बजे का है, लेकिन यह सिर्फ एकलौता मामला नहीं, जब बेसहारा गोवंश ने इंसानों पर हमला कर उन्हें जख्मी किया है। बेसहारा गोवंश के हमले में कई लोगों की पूर्व में भी जान तक जा चुकी है। जबकि सड़कों पर बैठे बेसहारा गोवंश से टकराने से हुए हादसों में भी कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है।


    सांड के हमले में घायल हुए मो. परवेज ने बताया कि इस्लामी गेट पर उसकी पान की दुकान है। वह शाम करीब सात बजे दुकान खोलने पहुंचा था तो वहां रोजाना की तरह बेसहारा गोवंश का जमघट था। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा सांड अचानक उनकी तरफ तेजी से बढ़ा और जब तक वह संभल पाते सांड ने उनके पेट में सींग घुसाकर पांच फीट ऊपर उछाल दिया। वह करीब आठ फीट दूर सड़क पर जाकर गिरे।

    मो. परवेज ने बताया कि सांड उन्हें वापस मारने के लिए दौड़ा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठा लिया। उन्होंने बताया कि मेरे पेट से खून बह रहा था, मुझे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। गनीमत रही की इस हादसे में मो. परवेज की जान बच गई, लेकिन कुछ मामलों में लोगों की मौत भी हुई है।

    बेसहारा गोवंश के कारण इन्हें गंवानी पड़ी जान

    • 20 अगस्त 2024 : 1100 क्वार्टर में गाय को बचाने में आटो पलटा। इसमें सवार मुन्नी सोनकर की जान चली गई।

    • 11 अगस्त 2024 : कोलार में साफ्टवेयर इंजीनियर प्रत्युष त्रिपाठी की बाइक गाय से टकराई। उनकी मौत हो गई।

    • 2 जुलाई 2024 : 26 साल के वीडियोग्राफर गौरव सिसोदिया की बाइक रायसेन रोड पर मवेशी से टकरा गई, उनकी मौत हो गई।

    चार टीमें पकड़ती हैं बेसहारा गोवंश

    गोवर्धन परियोजना सेल की चार टीमें सीएम हेल्पलाइन व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के साथ ही शहर में घूमने वाले बेसहारा गोवंश को पकड़ती हैं। रोजाना 60 से 80 मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जाता है। - सुमंदर शर्मा, प्रभारी, गोवर्धन परियोजना सेल

