    भोपाल में ड्रग्सकांड के आरोपी मछली परिवार की अवैध कोठी पर चला प्रशासन का बुलडोजर

    भोपाल में ड्रग्स और दुष्कर्म कांड के आरोपी मछली परिवार की आलीशान कोठी पर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस जांच को अधूरा और लापरवाह मानते हुए दूसरी बार हस्तक्षेप किया है और जांच का दायरा और भी गहराने वाला है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 12:58:56 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:04:52 PM (IST)
    मछली परिवार की कोठी को प्रशासन ने गिरा दिया।

    HighLights

    1. मछली परिवार की आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई जारी।
    2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस जांच को बताया अधूरा, दोबारा होगी जांच।
    3. फरहान के आपराधिक नेटवर्क और आरोपितों के तारों की फिर होगी जांच।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में ड्रग तस्करी और दुष्कर्म के आरोपित यासीन व शाहवर मछली के परिवार की हटाई खेड़ा स्थित तीन मंजिला कोठी पर गुरुवार को जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इससे पहले कोठी में रखा सामान बाहर निकाला गया। छह मशीनें निर्माण तोड़ने में लगी हैं। एसडीएम विनोद सोनकिया समेत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा है। एसडीएम ने बताया कि कोठी का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है, इसलिए तोड़ा जा रहा है। मौके पर करीब 400 पुलिसकर्मी तैनात हैं।

    बता दें, भोपाल पुलिस ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप-ब्लैकमेलिंग केस में शाहवर मछली और उसके भतीजे यासीन को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद चाचा शारिक मछली भी पुलिस की गिरफ्त में आया।

    naidunia_image

    ऐसी थी मछली की कोठी...

    • 15 हजार स्क्वायर फीट में निर्माण।

    • तीन मंजिला तक 30 से ज्यादा कमरे।

    • 20 से 25 करोड़ रुपए कीमत का आकलन।

    • गैरेज, पार्क, झूला घर भी बना रखा था।

    • पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर किया।

    इधर... फरहान के आपराधिक नेटवर्क व आरोपितों के मछली से जुड़े तारों की फिर होगी जांच

    भोपाल के टीआईटी कॉलेज में दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग कांड में अब जांच का दायरा और भी गहराने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस जांच को अधूरा और लापरवाह मानते हुए दूसरी बार हस्तक्षेप किया है। इसी सिलसिले में आयोग की टीम दोबारा भोपाल पहुंची है। टीम ने बुधवार को पीड़िताओं से भी मुलाकात कर बात की। साथ ही अलग-अलग थानों में दर्ज प्रकरणों के जांच अधिकारियों और पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र से विस्तृत चर्चा कर बताया कि पहली जांच में कहां-कहां गंभीर कमियां रहीं और अब दोबारा किन बिंदुओं पर जांच होना है।

    naidunia_image

    आयोग की टीम इससे पहले जून में भोपाल का दौरा कर चुकी थी, जिसमें क्लब-90 को इस पूरे कांड का अड्डा बताया गया था। बाद में उस क्लब को जमींदोज भी किया गया था। उधर एक जुलाई को आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को अपर्याप्त करार दिया गया था।

    अवैध कारोबार से जुड़ा संगठित नेटवर्क

    इसमें बताया गया था कि पुलिस ने आरोपित फरहान के आपराधिक नेटवर्क और उसके तारों की गहराई से जांच नहीं की। आयोग ने शंका जताई थी कि फरहान का भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कारोबार से जुड़ा एक संगठित नेटवर्क है। खासतौर पर मछली कारोबारी शारिक अहमद उर्फ शारिक मछली से संपर्क को लेकर पुलिस जांच या तो बेहद सतही तरीके से की गई या फिर नजरअंदाज कर दिया।

    naidunia_image

    कॉलेज की एंटी रैगिंग सेल की भी हो जांच

    रिपोर्ट में आयोग की टीम ने कॉलेज की एंटी रैगिंग सेल की जांच न होने की बात भी कही थी। साथ ही पीड़िताओं को आरोपितों के स्वजन से सुरक्षा व उन्हें पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने के लिए भी कहा था। इसके जो पीड़िताएं डर के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उन्हें दोबारा कॉलेज में प्रवेश दिलवाने के लिए कहा गया है। पहले दिन पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद गुरुवार को दौरे के अंतिम दिन टीम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मिल सकती है। साथ ही कॉलेज का दौरा कर सकती है।

