MP में बस यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, अब IRCTC की तर्ज पर मोबाइल ऐप से बुक होंगे बस टिकट, भोपाल-इंदौर से होगी शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में बस यात्रियों को जल्द ट्रेन की तरह मोबाइल से टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत आईआरसीटीसी की तर्ज पर एक एप बनाया जा रहा है। एमपी-वायपीआइएल इसे बना रही है। एप से घर बैठे रूट, बोर्डिंग प्वाइंट और गंतव्य चुनकर टिकट बुक होगा।

शुरुआत भोपाल और इंदौर आइएसबीटी से होगी। एप का नाम और लांच डेट अभी घोषित नहीं हुई है। प्रस्ताव के मुताबिक टिकट का पैसा सीधे आपरेटर के खाते में जाएगा और 0.1 से 0.2 प्रतिशत कन्वीनियंस फीस लग सकती है। यूपीआइ, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा मिलेगी।