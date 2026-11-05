दीपावली पर यात्रियों पर दोहरी मार; ट्रेनों में लंबी वेटिंग, भोपाल में बस का टिकट फ्लाइट से भी महंगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के सामने इस बार सफर की दोहरी मुश्किल है। एक ओर भोपाल से विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और वेटिंग की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर निजी बस आपरेटरों ने त्योहार के नाम पर किराया कई गुना बढ़ा दिया है।

ऐसे में कन्फर्म रेल टिकट नहीं मिलने पर यात्रियों को मजबूरी में बस या फ्लाइट का विकल्प चुनना पड़ रहा है। कुछ रूट पर बस का किराया हवाई टिकट से भी ज्यादा हो गया है। बसों ने बढ़ाया किराया

भोपाल-अहमदाबाद रूट पर फ्लाइट का टिकट 5,500 से 6,500 रुपये के बीच दिख रहा है, जबकि अन्य ट्रैवल्स की लग्जरी बस का किराया 7,000 रुपये तक पहुंच गया है। यानी बस का टिकट फ्लाइट से करीब आठ से 27 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। भोपाल-रीवा रूट पर फ्लाइट का टिकट करीब 3,700 रुपये है, जबकि स्लीपर बस का किराया 5,000 रुपये मिल रहा है।

यह हवाई टिकट से करीब 35 प्रतिशत ज्यादा है। भोपाल-ग्वालियर रूट पर जय भवानी ट्रैवल्स की बस का टिकट 10 हजार रुपये तक है। बस का किराया एक नजर रूट सामान्य दिनों में किराया दीपावली पर किराया इंदौर से ग्वालियर ₹900 - ₹1,000 ₹3,500 - ₹5,000 इंदौर/भोपाल से जयपुर ₹700 - ₹900 ₹3,500 - ₹4,000 इंदौर से जबलपुर ₹800 - ₹1,100 ₹3,500 - ₹5,000 भोपाल/इंदौर से रीवा/वाराणसी ₹1,000 - ₹1,200 ₹4,000 - ₹5,700 त्योहारों पर पांच स्पेशल ट्रेनें, दो एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच दीपावली और त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे रानी कमलापति स्टेशन से रीवा, गोरखपुर और दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रीवा स्पेशल पांच नवंबर, गोरखपुर स्पेशल सात नवंबर और दानापुर स्पेशल 11 नवंबर को रवाना होगी। इसके अलावा पुणे-दानापुर स्पेशल एक से 13 नवंबर के बीच नौ फेरे लगाएगी, जबकि तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल नौ और 16 नवंबर को चलेगी।