मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    परमिट कहीं का और बस किसी और मार्ग पर चल रही, यह बंद हो, सीएम मोहन यादव ने कहा ऐप से बुकिंग करो

    यात्री किराए का निर्धारण थोक मूल्य सूचकांक, श्रम दर, ईंधन दर, पूंजीगत लागत और वर्तमान किराए जैसे तथ्यों के आधार पर विकसित फार्मूले से किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि परमिट उज्जैन का है और बस इंदौर रूट पर चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान दें। कार्रवाई करें।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 09:50:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 10:11:32 PM (IST)
    परमिट कहीं का और बस किसी और मार्ग पर चल रही, यह बंद हो, सीएम मोहन यादव ने कहा ऐप से बुकिंग करो
    सीएम ने कहा कि ऐप से हो बस की बुकिंग।

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश।
    2. उन्‍होंने कहा कि यात्रियों के लिए एप पर हो बस की बुकिंग।
    3. सथ ही किराया भुगतान आदि की व्यवस्था भी की जाए।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था विकसित करने में यात्री की सुविधा और सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यात्रियों के लिए एप पर बस की बुकिंग, किराया भुगतान के साथ वाहन की लोकेशन, बस के आवागमन की सूचना की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नगर निगमों द्वारा संचालित बसों, भारत सरकार द्वारा मिलने वाली ई-बसों को भी एक ही व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।

    यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बस संचालक अपने वाहन केवल मुनाफे वाले रूट पर ही संचालित न करें। उन्हें जिन रूट के परमिट दिए गए हैं, वे वाहन उन्हीं पर चलाएं, ऐसा न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।


    यह निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश यात्री परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में दिए। 15 साल या उससे पुरानी बसों को संचालन से हटाया जाए। अन्य राज्यों में संचालित यात्री बस सेवा व्यवस्था का अध्ययन कर उनके नवाचार को प्रदेश में अपनाने के लिए भी पहल करें। प्रदेश में संचालित होने वाली यात्री परिवहन कंपनी का लोगो डिजाइन करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाए।

    इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था का संचालन उबर, ओला आपरेटरों और मोटर मालिकों के साथ सहभागी आधार पर किया जाएगा। व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफार्म देश का प्रथम इंटीग्रेटेड साॅफ्टवेयर है, जिसमें वीकल लोकेशन ट्रेकिंग, आटोमेटिक किराया संकलन, अलर्ट माड्यूल, शिकायत निवारण जैसे 18 माड्यूल शामिल हैं।

    इंदौर से प्रारंभ होगा यात्री परिवहन बसों का संचालन

    परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत यात्री परिवहन बसों का संचालन इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर क्षेत्र में किया जाएगा। शुरुआत इंदौर से होगी और इसके बाद उज्जैन से संचालन प्रांरभ होगा। इससे संबंधित सर्वेक्षण, रूट प्लानिंग, निजी आपरेटरों के साथ परामर्श किया जा रहा है। इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत धार, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और बड़वानी शामिल होंगे। उज्जैन क्षेत्र में देवास, आगर-मालवा, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और रतलाम को शामिल किया गया है।

    चरणवार होगा बसों का संचालन

    • यात्री परिवहन बसों का संचालन चरणवार होगा। पहले चरण में इंदौर शहर से 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त शहरी और अंतर शहरी रूट पर बसें संचालित होंगी।

    • दूसरे चरण में इंदौर संभाग के सभी जिलों तक सुविधा का विस्तार किया जाएगा। इसी चरण में उज्जैन और भोपाल शहर से 50 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी शहरी और अंतर शहरी मार्ग पर बसों का संचालन आरंभ होगा। तीसरे चरण में उज्जैन संभाग के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा।

    • चौथे चरण में सागर और जबलपुर संभाग के सभी जिले, पांचवें चरण में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले, छठे चरण में रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिले तथा सातवें चरण में ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों तक यात्री परिवहन सेवा का विस्तार किया जाएगा।

    • बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव गृह शिव शेखर शुक्ल, इंदौर संभागायुक्त डा सुदाम खाड़े सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.