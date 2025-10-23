अनदेखी ले डूबी! वेल्डिंग-कटिंग में काम आने वाला कैल्शियम कार्बाइड बन गया विस्फोटक, 200 बच्चों की आंखों को पहुंचाया नुकसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जुगाड़ के कार्बाइड पाइप गन में इस्तेमाल होने और अनियंत्रित विस्फोट से मध्य प्रदेश में 200 से अधिक बच्चों और लोगों की आंखों को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला कैल्शियम कार्बाइड औद्योगिक रसायन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वेल्डिंग, कटिंग, पेंट बनाने, इस्पात उद्योग में धातु से सल्फर जैसे कणों को अलग कर उसे शुद्ध करने में होता है। फलों को पकाने में इसका उपयोग होता था, लेकिन बीते कुछ सालों से इस काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कैल्शियम कार्बाइड का विस्फोटक के रूप में गैर परंपरागत उपयोग आश्चर्यजनक रूप से प्रशासन की अनदेखी का शिकार रहा। कुछ लालची लोगों ने इसे बम में बदल दिया और प्रशासन इसका खतरा नहीं भांप पाया। सामान्य तौर पर पटाखों और विस्फोटकों के निर्माण, परिवहन और भंडारण के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा व पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन लाइसेंस जारी करता है। इसके क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि कैल्शियम कार्बाइड विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसकी निगरानी वे नहीं करते। यह काम राज्य सरकार खासकर गृह विभाग को करना था।

राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं के बाद इस पर सख्ती शुरू की है। अधिकार क्षेत्र स्पष्ट न होने से अनदेखी की गई। इस बीच, नईदुनिया की टीम ने भोपाल में कैल्शियम कार्बाइड की उपलब्धता की पड़ताल की। इसकी बिक्री हार्डवेयर की दुकानों से होती है। दुर्घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्ती का असर यह दिखा कि हार्डवेयर कारोबारी इस पर बात करने से बचते रहे। एक कारोबारी ने बताया कि यह चूना पत्थर जैसा पदार्थ है, इसके लिए किसी विस्फोटक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसके बड़े खरीदार लोहे व इस्पात का काम करने वाले उद्योग हैं। उसके बाद पेंट का काम करने वालों में इसकी मांग होती है। इसके विस्फोटक के रूप में दुरुपयोग के बाद जागी पुलिस अब भोपाल, विदिशा सहित कई जिलों में विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। कई विक्रेताओं पर विस्फोटक के साथ लापरवाही बरतकर दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालने का केस लगाया गया है।