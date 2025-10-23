मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 09:04:34 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 09:04:34 PM (IST)
    अनदेखी ले डूबी! वेल्डिंग-कटिंग में काम आने वाला कैल्शियम कार्बाइड बन गया विस्फोटक, 200 बच्चों की आंखों को पहुंचाया नुकसान
    200 से अधिक बच्चों-लोगों की आंखों में गंभीर क्षति

    1. वेल्डिंग-कटिंग में काम आने वाला कैल्शियम कार्बाइड विस्फोटक बन गया
    2. गैर पारंपरिक उपयोग देखकर भी खतरा नहीं भांप पाया प्रशासन
    3. 200 से अधिक बच्चों-लोगों की आंखों में गंभीर क्षति

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जुगाड़ के कार्बाइड पाइप गन में इस्तेमाल होने और अनियंत्रित विस्फोट से मध्य प्रदेश में 200 से अधिक बच्चों और लोगों की आंखों को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला कैल्शियम कार्बाइड औद्योगिक रसायन है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वेल्डिंग, कटिंग, पेंट बनाने, इस्पात उद्योग में धातु से सल्फर जैसे कणों को अलग कर उसे शुद्ध करने में होता है। फलों को पकाने में इसका उपयोग होता था, लेकिन बीते कुछ सालों से इस काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

    कैल्शियम कार्बाइड का विस्फोटक के रूप में गैर परंपरागत उपयोग आश्चर्यजनक रूप से प्रशासन की अनदेखी का शिकार रहा। कुछ लालची लोगों ने इसे बम में बदल दिया और प्रशासन इसका खतरा नहीं भांप पाया। सामान्य तौर पर पटाखों और विस्फोटकों के निर्माण, परिवहन और भंडारण के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा व पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन लाइसेंस जारी करता है। इसके क्षेत्रीय अधिकारियों का कहना है कि कैल्शियम कार्बाइड विस्फोटक की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसकी निगरानी वे नहीं करते। यह काम राज्य सरकार खासकर गृह विभाग को करना था।


    राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं के बाद इस पर सख्ती शुरू की है। अधिकार क्षेत्र स्पष्ट न होने से अनदेखी की गई। इस बीच, नईदुनिया की टीम ने भोपाल में कैल्शियम कार्बाइड की उपलब्धता की पड़ताल की। इसकी बिक्री हार्डवेयर की दुकानों से होती है। दुर्घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्ती का असर यह दिखा कि हार्डवेयर कारोबारी इस पर बात करने से बचते रहे। एक कारोबारी ने बताया कि यह चूना पत्थर जैसा पदार्थ है, इसके लिए किसी विस्फोटक लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसके बड़े खरीदार लोहे व इस्पात का काम करने वाले उद्योग हैं। उसके बाद पेंट का काम करने वालों में इसकी मांग होती है।

    इसके विस्फोटक के रूप में दुरुपयोग के बाद जागी पुलिस अब भोपाल, विदिशा सहित कई जिलों में विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। कई विक्रेताओं पर विस्फोटक के साथ लापरवाही बरतकर दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालने का केस लगाया गया है।

    इससे निकली गैस खतरनाक

    मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में रसायनशास्त्र की प्राध्यापक डा. अलका प्रधान बताती हैं कि कैल्शियम कार्बाइड अकेले खतरनाक नहीं है। यह जब पानी के संपर्क में आता है तो एसीटिलीन नामक तीखी गंध वाली गैस बनती है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और विस्फोटक है। जलने पर इसकी लपटें 3200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल के दौरान इसे एसीटोन नामक रसायन में डूबोकर रखा जाता है ताकि विस्फोट न हो।

    कुछ स्थानों पर कार्बाइड गन जब्त की गई हैं। आरोपितों पर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है- हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस आयुक्त, भोपाल।

