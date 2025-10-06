MP में अभियान चलाकर घरों से वापस ली जाएगी कोल्ड्रिफ कफ सीरप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में कोल्ड्रिफ सीरप के विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध के पालन के साथ ही दुकानों से उसका स्टाक जब्त करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जिन परिवारों ने यह सीरप ली है, उनके घरों से इसे वापस लेने के लिए अभियान चलाया जाए। इसमें आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग लें। विक्रय के लिए मेडिकल स्टोरों पर उपल्ब्ध अन्य दवाओं की प्रभावशीलता का भी आकलन कराया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि दवाओं पर जो चेतावनी और सावधानियां लिखी जानी चाहिए, वह लिखी जा रही हैं या नहीं इसकी जांच करें।