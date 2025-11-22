कार पार्किंग का बढ़ा विवाद, पड़ोसी डॉक्टर ने बैंक मैनेजर के घर में घुसकर की मारपीट, केस दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद की शुभालय पर्ल कॉलोनी में कार पार्किंग के विवाद को लेकर एक डॉक्टर ने दोस्तों के साथ बैंक मैनेजर पड़ोसी के घर में घुसकर उनसे व उनकी गर्भवती पत्नी और बेटे से मारपीट की है। घटना बुधवार रात की है, वहीं शिकायत के बाद मिसरोद पुलिस ने शुक्रवार शाम को केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार संकेत तिवारी शुभालय पर्ल कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं।

वह विद्यानगर, नर्मदापुरम रोड स्थित आइडीएफसी बैंक में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर विवेक राजौरिया अक्सर उनके घर के सामने कार पार्क करते हैं, जिसको लेकर कई बार दोनों के बीच विवाद हुआ है। बुधवार को संकेत तिवारी ने अपने ही घर के पास ही कार पार्क की थी। इसी बात पर डॉक्टर विवेक ने अपनी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने संकेत से पहले अभद्रता की और फिर मारपीट शुरू कर दी।