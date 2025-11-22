कार पार्किंग का बढ़ा विवाद, पड़ोसी डॉक्टर ने बैंक मैनेजर के घर में घुसकर की मारपीट, केस दर्ज

मेरी खबरें
    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 09:41:52 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 09:43:05 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद की शुभालय पर्ल कॉलोनी में कार पार्किंग के विवाद को लेकर एक डॉक्टर ने दोस्तों के साथ बैंक मैनेजर पड़ोसी के घर में घुसकर उनसे व उनकी गर्भवती पत्नी और बेटे से मारपीट की है। घटना बुधवार रात की है, वहीं शिकायत के बाद मिसरोद पुलिस ने शुक्रवार शाम को केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार संकेत तिवारी शुभालय पर्ल कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं।

    वह विद्यानगर, नर्मदापुरम रोड स्थित आइडीएफसी बैंक में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर विवेक राजौरिया अक्सर उनके घर के सामने कार पार्क करते हैं, जिसको लेकर कई बार दोनों के बीच विवाद हुआ है। बुधवार को संकेत तिवारी ने अपने ही घर के पास ही कार पार्क की थी। इसी बात पर डॉक्टर विवेक ने अपनी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि उन्होंने संकेत से पहले अभद्रता की और फिर मारपीट शुरू कर दी।


    संकेत बचाव के लिए घर में गए तो विवेक और पड़ोस में रहने वाले उनके दोस्त मनीष भाटिया और यश भाटिया घर में घुस गए। वहां संकेत से हाथपाई की गई और उनकी गर्भवती पत्नी व बेटे से भी मारपीट हुई। आरोपित विवेक राजौरिया नेशनल अस्पताल में डॉक्टर हैं। मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पंवार ने बताया कि पड़ोस में पार्किंग को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

