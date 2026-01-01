मेरी खबरें
    नए साल पर आयकर अधिकारियों को बड़ी सौगात, 183 ITO बने असिस्टेंट कमिश्नर... MP-CG रीजन से राजेश कटारे चयनित

    नए साल से पहले आयकर विभाग (Income Tax) के अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति सूची जारी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 02:43:26 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 02:43:26 AM (IST)
    CBDT ने जारी की लंबित पदोन्नति सूची, Income Tax में पदोन्नति से खुशी की लहर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. CBDT ने जारी की पदोन्नति सूची
    2. देशभर के 183 अधिकारी पदोन्नत
    3. MP-CG से राजेश कटारे चयनित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयकर विभाग के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित पदोन्नति सूची जारी कर दी है। इस सूची के अंतर्गत देशभर के कुल 183 आयकर अधिकारियों को इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (IRS) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

    विभागीय सूत्रों के अनुसार, अधिकारी पिछले एक वर्ष से इस पदोन्नति आदेश का इंतजार कर रहे थे। जारी आदेश (ऑफिस ऑर्डर नंबर 300 ऑफ 2025) में मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ रीजन से राजेश कटारे का नाम भी शामिल है। वे मूल रूप से ग्वालियर की डीबी सिटी के निवासी हैं और वर्तमान में भोपाल स्थित आयकर मुख्यालय में पदस्थ हैं।


    आदेश के अनुसार, राजेश कटारे को एमपी एंड सीजी रीजन में ही इन-सीटू आधार पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदोन्नत किया गया है। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सभी पदोन्नत अधिकारियों को 7 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना नया कार्यभार ग्रहण करना होगा। नए साल के अवसर पर यह आदेश जारी होने से आयकर विभाग में खुशी का माहौल है।

    विभाग ने एक साल से लंबित पदोन्नति सूची जारी करते हुए देशभर के कुल 183 अधिकारियों को इनकम टैक्स आफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर आफ इनकम टैक्स के पद पर पदोन्नत किया है।

