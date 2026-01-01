नए साल पर आयकर अधिकारियों को बड़ी सौगात, 183 ITO बने असिस्टेंट कमिश्नर... MP-CG रीजन से राजेश कटारे चयनित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए साल की पूर्व संध्या पर आयकर विभाग के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित पदोन्नति सूची जारी कर दी है। इस सूची के अंतर्गत देशभर के कुल 183 आयकर अधिकारियों को इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (IRS) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, अधिकारी पिछले एक वर्ष से इस पदोन्नति आदेश का इंतजार कर रहे थे। जारी आदेश (ऑफिस ऑर्डर नंबर 300 ऑफ 2025) में मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ रीजन से राजेश कटारे का नाम भी शामिल है। वे मूल रूप से ग्वालियर की डीबी सिटी के निवासी हैं और वर्तमान में भोपाल स्थित आयकर मुख्यालय में पदस्थ हैं।
आदेश के अनुसार, राजेश कटारे को एमपी एंड सीजी रीजन में ही इन-सीटू आधार पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर पदोन्नत किया गया है। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सभी पदोन्नत अधिकारियों को 7 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से अपना नया कार्यभार ग्रहण करना होगा। नए साल के अवसर पर यह आदेश जारी होने से आयकर विभाग में खुशी का माहौल है।
