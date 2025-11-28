मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सांची में चेन्नई-नई दिल्ली और कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थाई ठहराव, जानें क्यों लिया गया फैसला

    Bhopal News: मध्य प्रदेश के सांची स्तूप परिसर में 29 से 30 नवम्बर तक 73वीं चेटियागिरि विहार वर्षगांठ एवं पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन के अवसर पर विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल मंडल द्वारा सांची स्टेशन पर 28 व 29 नवंबर के लिए चार एक्सप्रेस ट्रेनों का दो मिनट के लिए अस्थाई ठहराव स्वीकृत किया गया है।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 28 Nov 2025 09:42:42 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 28 Nov 2025 09:42:42 PM (IST)
    सांची में चेन्नई-नई दिल्ली और कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थाई ठहराव, जानें क्यों लिया गया फैसला
    सांची में चेन्नई-नई दिल्ली और कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थाई ठहराव

    नवदुनिया, प्रतिनिधि भोपाल। 73वीं चेटियागिरि विहार वर्षगांठ एवं पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन के अवसर पर सांची स्तूप परिसर में 29 से 30 नवम्बर तक विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल मंडल द्वारा सांची स्टेशन पर दो दिनों 28 व 29 के लिए चार एक्सप्रेस ट्रेनों का दोनों दिशा में 02 मिनट का अस्थाई ठहराव स्वीकृत किया गया है।

    यात्रियों को आवागमन में मिलेगी विशेष सहूलियत

    सांची में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले यात्रियों को आवागमन में विशेष सहूलियत मिलेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES या रेल मदद 139 के माध्यम से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।


    सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया सांची स्टेशन पर 02 मिनट के इस अस्थाई ठहराव हेतु स्वीकृत गाड़ियां- गाड़ी संख्या 12615 चेन्नई सेन्ट्रल -नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12616 नई दिल्ली -चेन्नई सेन्ट्रल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18237 कोरबा -अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर - कोरबा एक्सप्रेस।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.