सांची में चेन्नई-नई दिल्ली और कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थाई ठहराव, जानें क्यों लिया गया फैसला

नवदुनिया, प्रतिनिधि भोपाल। 73वीं चेटियागिरि विहार वर्षगांठ एवं पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन के अवसर पर सांची स्तूप परिसर में 29 से 30 नवम्बर तक विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भोपाल मंडल द्वारा सांची स्टेशन पर दो दिनों 28 व 29 के लिए चार एक्सप्रेस ट्रेनों का दोनों दिशा में 02 मिनट का अस्थाई ठहराव स्वीकृत किया गया है।

यात्रियों को आवागमन में मिलेगी विशेष सहूलियत सांची में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले यात्रियों को आवागमन में विशेष सहूलियत मिलेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTES या रेल मदद 139 के माध्यम से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।