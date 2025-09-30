छत्तीसगढ़ का डिलेवरी ब्वॉय बना सट्टा सरगना, भोपाल में रुद्र डायमंड एप से करोड़ों का दांव; 7 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। महादेव एप की तर्ज पर ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले रुद्र डायमंड बैटिंग एप के बुकी और उसके छह साथियों को अयोध्यानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना 28 वर्षीय अरुण वर्मा छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में बतौर डिलेवरी ब्वॉय काम करता था। उसने करीब छह महीने पहले दुबई में बैठे सट्टा कारोबारी मोहित मोटवानी से रुद्र डायमंड बैटिंग एप की आईडी 35 प्रतिशत कमीशन पर ली थी।

अरुण ने भोपाल में अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भोजपुर रोड स्थित आरआरजी टाउनशिप के एक फ्लैट और कार में सट्टे का सेटअप जमाया और करोड़ों का दांव लगवा रहा था। रविवार को एशिया कप फाइनल में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान पुलिस ने दबिश देकर गिरोह को पकड़ा। उनके कब्जे से 40 मोबाइल, 80 सिम, 177 एटीएम कार्ड, पांच लैपटॉप, दो कार और 3.54 लाख रुपये नकदी समेत लगभग 50 लाख रुपये का माल जब्त किया गया।