मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के जिस परासिया में कफ सीरप से 15 बच्चों की मौत, वहां अस्पताल में थ्री फेज कनेक्शन तक नहीं

    Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा के परासिया में कफ सीरप से 15 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली उजागर हुई। परासिया सिविल अस्पताल में थ्री फेज कनेक्शन नहीं, एक्स-रे मशीन बंद, सोनोग्राफी मशीन रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से उपयोग में नहीं। यहां विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की कमी भी है।

    By shashi tiwari
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 07:51:21 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 08:01:30 AM (IST)
    MP के जिस परासिया में कफ सीरप से 15 बच्चों की मौत, वहां अस्पताल में थ्री फेज कनेक्शन तक नहीं
    मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सीरप पीने के बाद बिगड़ी बच्चों की हालत, नहीं मिल पाया बेहतर इलाज।

    HighLights

    1. किडनी फेल होने के कारण बच्चों को डायलिसिस तक की सुविधा नहीं मिल पाई।
    2. स्वजन बच्चों को लेकर एक से दूसरे अस्पताल में भटकते रहे, उनके लाखों रुपये खर्च हो गए।
    3. किसी को गहने गिरवी रखना पड़ा तो किसी को रोजी-रोटी के लिए खरीदा ऑटो बेचना पड़ा।

    शशिकांत तिवारी, नईदुनिया, भोपाल। छिंदवाड़ा के विकास माडल की मध्य प्रदेश ही नहीं देशभर में चर्चा होती रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगभग 44 वर्ष तक कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ या उनके परिवार के सदस्य सांसद रहे। वर्ष 2024 में भाजपा के विवेक बंटी साहू ने कमल नाथ परिवार का विजय रथ रोका। माना जाता रहा कि कमल नाथ की लगातार जीत क्षेत्र में विकास के चलते है पर सच्चाई यह है इसी छिंदवाड़ा के विकास की तस्वीर बहुत धुंधली है।

    विषाक्त कोल्ड्रिफ कफ सीरप से छिंदवाड़ा के परासिया विकासखंड में 15 बच्चों की जान चली गई। यहां के सिविल अस्पताल में थ्री फेज बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण एक्स-रे मशीन एक वर्ष से डिब्बे से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही है। सोनोग्राफी मशीन भी खरीदी गई है लेकिन रेडियोलाजिस्ट नहीं होने के कारण ताले में ही बंद है।


    मशीन का पंजीयन तक पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत नहीं हो पाया है। अब थ्री फेज कनेक्शन के लिए परासिया से कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने दो लाख रुपये विधायक निधि से स्वीकृत किए हैं। अब कनेक्शन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, पता नहीं कब मशीन चलेगी।

    ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में भी यही हाल

    मध्य प्रदेश में बड़े -बड़े अस्पताल तो बन गए, पर छोटे जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) से लेकर जिला अस्पताल तक और बड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों का यही हाल है। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की चर्चा देशभर में हो रही है। कारण, विषाक्त कफ सीरप से जिले के 22 बच्चों की जान चली गई है। यह प्रदेश भर के लिए एक कटु सच्चाई भी है।

    किडनी फेल होने के कारण बच्चों को डायलिसिस तक की सुविधा नहीं मिल पाई, जबकि यहां सरकारी मेडिकल कालेज भी है। स्वजन बच्चों को लेकर एक से दूसरे अस्पताल में भटकते रहे। उनके चार लाख से 15 लाख रुपये तक खर्च हो गए। किसी को गहने गिरवी रखना पड़ा तो किसी को रोजी-रोटी के लिए खरीदा ऑटो बेचना पड़ा। सरकार, ने मृत बच्चों के स्वजन को चार-चार लाख रुपये आर्थिक सहायता जरूर दी, पर कुछ का इससे तीन गुना अधिक तक खर्च हो चुका है।

    12 विशेषज्ञ में सिर्फ दो कार्यरत, सीजर डिलिवरी तक नहीं हो रही

    परासिया के सिविल अस्पताल में विशेषज्ञों के 12 स्वीकृत पदों में से मात्र दो डॉ. सुधांशु मानेकर व डा. गीतांजलि माथुर ही कार्यरत हैं। चिकित्सा अधिकारियों के सात पदों में से पांच रिक्त हैं। बच्चों को कोल्ड्रिफ लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी भी इसी अस्पताल में विशेषज्ञ थे, पर अपने क्लीनिक में बच्चों के उपचार के दौरान कोल्ड्रिफ सीरप लिखी थी। अस्पताल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ नहीं होने के कारण सीजर डिलिवरी तक की सुविधा नहीं है।

    इतनी बड़ी घटना बे बाद भी नहीं जागा विभाग, उप मुख्यमंत्री ने भी नहीं दिया ध्यान

    कोल्ड्रिफ से छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा में 24 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यप्रणाली भी सामने आ गई है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग देख रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एक तो लगभग एक माह बाद छिंदवाड़ा पहुंचे, इसके बाद भी उन्होंने या विभाग के अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश नहीं की जिले के अस्पतालों की हालत क्या है।

    बड़े-बड़े अस्पताल भवनों में रोगियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं मिल रहीं हैं तो क्यों? छिंदवाड़ा दौरे के बाद राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में भी बैठकें की, पर छिंदवाड़ा के अस्पतालों के संबंध में कोई बात नहीं हुई।

    प्रदेश में विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों की स्थिति

    पदनाम स्वीकृत कार्यरत
    विशेषज्ञ 5443 1497
    चिकित्सा अधिकारी 6513 3824

    पीएससी से भर्ती की प्रक्रिया चल रही है

    छिंदवाड़ा ही नहीं सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों के 70 पद रिक्त हैं। पीएससी से भर्ती की प्रक्रिया चल रही, पर जरूरत के अनुसार मिल ही नहीं पा रहे हैं। परासिया पहले सीएचसी था, जिसे अपग्रेड कर सिविल अस्पताल बनाया है। यहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। - संदीप यादव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.