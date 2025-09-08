'छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लोग परेशान हों तो आप लोग फिर किसलिए हो', कलेक्टरों को MP सीएम की फटकार, गलत मीटर रीडिंग लेने वाले की सेवा समाप्त
यह चेतावनी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन के दौरान शिकायतों की सुनवाई करते हुए कलेक्टरों काे दी। साथ ही कहा कि आवेदकों की समस्याएं जिला स्तर पर ही निराकृत हो जाएं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए।
Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 09:44:43 PM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 09:55:15 PM (IST)
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव।
HighLights
- मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के प्रकरणों की सुनवाई करते हुए कलेक्टरों को दी है चेतावनी।
- हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में निराकरण किया जाए।
- सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाए।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ‘छोटी-छोटी जरूरतों को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं। यहां तक मामले आ रहे हैं, तो यह गंभीर बात है। आप क्यों हों। व्यवस्था में सुधार करें, वर्ना कार्रवाई होगी।’ यह चेतावनी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन के दौरान शिकायतों की सुनवाई करते हुए कलेक्टरों काे दी। साथ ही कहा कि आवेदकों की समस्याएं जिला स्तर पर ही निराकृत हो जाएं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में निराकरण किया जाए। सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
हर नागरिक और जरूरतमंद को सुशासन का सीधा लाभ मिले, यही सरकार का मूल लक्ष्य है। लंबित प्रकरणों पर पैनी नजर रखी जाए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को जनहितैषी बनाकर जनता का विश्वास प्राप्त करें।
कम्प्यूटर ऑपरेटर और लेखापाल की सेवा समाप्त
- बैठक में मुख्यमंत्री ने बालाघाट, उमरिया, देवास, भिंड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन एवं दमोह जिले प्रकरणों की सुनवाई की। देवास की प्रियंका दीक्षित को प्रसूति सहायता के 12,000 रुपये नहीं मिले थे। अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो राशि मिल गई।
कलेक्टर ने बताया कि विलंब के लिए आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर और तत्कालीन संविदा लेखापाल की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को निलंबित किया है, तो जिला चिकित्सालय के सहायक अस्पताल प्रबंधक की दो वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं।
वर्तमान संविदा लेखपाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दस दिन का वेतन काटा है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक को भी नोटिस देकर सात दिन का वेतन काटा है। तत्कालीन सिविल सर्जन-सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं वर्तमान सीएमएचओ देवास की एक वेतन वृद्धि रोक दी है।
भिंड में रामरतन का खसरा ऑनलाइन अपडेट नहीं होने पर चार पटवारियों को निलंबित करने के साथ चार तहसीलदारों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है।
टीकमगढ़ जिले के एक आवेदक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी, उसके पत्नी के साथ दुराचार हुआ था। उसे एक लाख रुपये की राहत राशि तो दी, पर बाकी तीन लाख के लिए परेशान होना पड़ा।
इस पर प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण ने बताया कि संबंधित दोषी अधिकारी को निलंबित करने के साथ जिला संयोजक पर भी कार्रवाई प्रस्तावित की है।
दमोह जिले की सुमंतरा लोधी की बिजली बिल में गड़बड़ की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बताया कि मीटर रीडर ने रीडिंग लेने में त्रुटि की थी। उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
जूनियर इंजीनियर की दो वेतनवृद्धि रोकने के साथ संबंधित परिक्षेत्र के अधीक्षण अभियंता पर भी कार्रवाई की जा रही है।
गुम बच्चों की तलाशी के लिए अभियान चलाएं
बैठक में रायसेन जिले की विनीता बाई रैकवार ने बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची गुम हो गई थी। वह अहमदनगर (महाराष्ट्र) से बरामद हो गई है। इस पर मुख्यमंत्री ने गुम बच्चों के बाद में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 8, 621 गुम बच्चों को खोज करके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गुम बच्चों की तलाशी के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।