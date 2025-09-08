राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ‘छोटी-छोटी जरूरतों को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं। यहां तक मामले आ रहे हैं, तो यह गंभीर बात है। आप क्यों हों। व्यवस्था में सुधार करें, वर्ना कार्रवाई होगी।’ यह चेतावनी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन के दौरान शिकायतों की सुनवाई करते हुए कलेक्टरों काे दी। साथ ही कहा कि आवेदकों की समस्याएं जिला स्तर पर ही निराकृत हो जाएं। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने की स्थिति ही नहीं आनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में निराकरण किया जाए। सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाए, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

हर नागरिक और जरूरतमंद को सुशासन का सीधा लाभ मिले, यही सरकार का मूल लक्ष्य है। लंबित प्रकरणों पर पैनी नजर रखी जाए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक जिलों में बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को जनहितैषी बनाकर जनता का विश्वास प्राप्त करें। कम्प्यूटर ऑपरेटर और लेखापाल की सेवा समाप्त बैठक में मुख्यमंत्री ने बालाघाट, उमरिया, देवास, भिंड, पन्ना, शहडोल, मऊगंज, कटनी, पांढुर्णा, टीकमगढ़, रायसेन एवं दमोह जिले प्रकरणों की सुनवाई की। देवास की प्रियंका दीक्षित को प्रसूति सहायता के 12,000 रुपये नहीं मिले थे। अब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो राशि मिल गई।