नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश ने स्नातक स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का नया कार्यक्रम जारी किया है। यह काउंसलिंग बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस की स्टेट कोटा सीट के लिए होगी। पहले यह प्रक्रिया रोक दी गई थी।

अब 25 नवंबर को जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अभ्यर्थी 26 नवंबर को रात 11:59 बजे तक च्वाइस फिलिंग, लॉक और एडिट कर सकेंगे।

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