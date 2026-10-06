भोपाल में आज CM यूथ कॉन्क्लेव, 20 हजार से ज्यादा युवाओं से संवाद करेंगे डॉ. मोहन यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव आज मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान पर सीएम यूथ कान्क्लेव में प्रदेश के 20 हजार से अधिक युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। इसमें वह युवाओं की आकांक्षाओं और सुझावों को जानने के साथ सरकार द्वारा युवाओं के हित में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देंगे। साथ ही कार्यक्रम में आइआइटी मुंबई, रुड़की के साथ एम्स के विशेषज्ञ शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में को लेकर मार्गदर्शन देंगे।