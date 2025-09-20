'कांग्रेस वाले आएं तो चप्पल तैयार रखना...', सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को दे दी नसीहत, विपक्ष पर कसा तंज

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए बड़ा बयान दिया। जिले के रुसल्ला गांव के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की नीयत हमेशा से ही जनता को गुमराह करने और भ्रम फैलाने की रही है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के हालिया बयान का जवाब देते हुए कहा कि पटवारी का यह कहना कि लाड़ली बहना योजना की राशि से महिलाएं शराब पी रही हैं पूरी तरह निराधार और महिलाओं का अपमान करने वाला है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहनों को लेकर इस तरह की गलतबयानी और झूठ फैलाने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस वाले अगर गांव में आएं और आपसे सवाल करें, तो बहनों, चप्पलें तैयार रखना। उन्हें यह बताना कि लाड़ली बहना योजना से मिलने वाला पैसा परिवार और बच्चों की भलाई में लगाया जा रहा है, न कि किसी गलत काम में।
उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ समाज को बांटना, झूठ फैलाना और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को न जनता की तकलीफों की परवाह है और न ही प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना।
डॉ. यादव ने कांग्रेस शासनकाल की तुलना करते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब आम जनता अंधेरे में जीने को मजबूर थी। रात के समय बिजली तक नहीं मिलती थी और लोग परेशान रहते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल बिजली की व्यवस्था को बेहतर बनाया, बल्कि जनता की हर जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाईं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेसियों की नीयत बेईमान है, वे सिर्फ वोट की भूख में लोगों को गुमराह करना जानते हैं। जनता इनकी हकीकत भली-भांति जान चुकी है और अब इनके झूठे वादों और बयानों से गुमराह होने वाली नहीं है।