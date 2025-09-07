सीएम मोहन यादव बाढ़ से जूझ रहे छत्तीसगढ़ की मदद के लिए आए आगे, भेजी आर्थिक सहायता और राहत सामग्री

डिजिटल डेस्क, भोपाल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से जन- जीवन अस्त व्यस्त है। इस परिस्थिति में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ की मदद के लिए अहम कदम उठाया है। मदद का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ-साथ राहत सामग्री से भरी एक ट्रेन उपलब्ध कराई है।

सीएम डॉ. यादव का कहना है कि पड़ोसी राज्य की मदद करना हमारा दायित्व है। मध्यप्रदेश हर संकट में सदैव छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा है। मध्यप्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को हर तरह की मदद का आश्वासन देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना है कि सभी सरकारें संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी हों।

अतिवृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आई बाढ़ से जन-धन की क्षति हुई है। पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा दायित्व है कि हर संभव सहायता पहुँचाएँ। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से ₹5 करोड़ की राशि एवं आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। इस आपदा की घड़ी में मध्यप्रदेश,… pic.twitter.com/qy1LbUz7bt — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 7, 2025 गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ के इलाकों में आई बाढ़ का पता चलते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन में आ गए। उन्होंने प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए कि 5 करोड़ रुपये की मदद छत्तीसगढ़ सरकार को दी जाए। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस मामले पर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि कई जगह अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भारी क्षति हुई है। ऐसी परिस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पड़ोसी राज्य की सहायता करें। हमने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ की राशि सीएम फंड में जमा कराई है।