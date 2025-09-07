मेरी खबरें
    सीएम मोहन यादव बाढ़ से जूझ रहे छत्तीसगढ़ की मदद के लिए आए आगे, भेजी आर्थिक सहायता और राहत सामग्री

    छत्तीसगढ़ में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और राहत सामग्री से भरी एक ट्रेन भेजकर मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य की मदद करना हमारा कर्तव्य है और मध्य प्रदेश सरकार हर संकट में छत्तीसगढ़ के साथ खड़ी है।

    By Amit Singh
    Edited By: Amit Singh
    Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 07:26:27 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 07:29:19 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ की मदद के लिए मध्य प्रदेश ने बढ़ाया मदद का हाथ

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से जन- जीवन अस्त व्यस्त है। इस परिस्थिति में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ की मदद के लिए अहम कदम उठाया है। मदद का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के साथ-साथ राहत सामग्री से भरी एक ट्रेन उपलब्ध कराई है।

    सीएम डॉ. यादव का कहना है कि पड़ोसी राज्य की मदद करना हमारा दायित्व है। मध्यप्रदेश हर संकट में सदैव छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा है। मध्यप्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को हर तरह की मदद का आश्वासन देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना है कि सभी सरकारें संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी हों।

    गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ के इलाकों में आई बाढ़ का पता चलते ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन में आ गए। उन्होंने प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए कि 5 करोड़ रुपये की मदद छत्तीसगढ़ सरकार को दी जाए। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।

    इस मामले पर सीएम डॉ. यादव ने कहा कि कई जगह अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भारी क्षति हुई है। ऐसी परिस्थिति में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पड़ोसी राज्य की सहायता करें। हमने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ की राशि सीएम फंड में जमा कराई है।

    मध्यप्रदेश सदैव छत्तीसगढ़ के साथ

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आर्थिक सहायता के अतिरिक्त राहत सामग्री से भरी एक ट्रेन भी आपदा पीड़ितों के लिए भिजवाई है। छत्तीसगढ़ सरकार भी जनता की मदद कर रही है। हमारी सरकार आसपास के इलाकों की परिस्थिति पर भी निगाह रख रही है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप सभी सरकारें परस्पर समन्वय के साथ दुख और परेशानी की घड़ी में जनता के साथ खड़ी हैं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को आश्वासन देता हूं कि संकट के समय मध्यप्रदेश सदैव उनके साथ खड़ा है।

