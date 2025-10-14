CM मोहन यादव ने पेंशनरों को दी खुशखबरी, महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि का किया एलान

मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 01:12:22 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 01:23:58 PM (IST)
    मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में लिया फैसला। (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कोई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के पेंशनरों की महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का अनुसमर्थन किया गया।

    इसमें यह प्रविधान किया गया है कि यदि मंडी में कृषक की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बिकती है तो फिर सरकार उसे अंतर की राशि का भुगतान करेगी। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए श्रीअन्न फेडरेशन बनाने का निर्णय लिया गया। यह किसानों को न केवल मोटा अनाज की खेती के लिए प्रेरित करेगा बल्कि उपज की बिक्री, ब्रांडिंग के लिए भी काम करेगा।


    मोहन यादव ने कैबिनेट में लिए ये बड़े निर्णय

    • मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोदो, कुटकी उत्पादक जिले जबलपुर कटनी मंडला डिंडौरी छिंदवाड़ा शहडोल अनूपपुर उमरिया रीवा सीधी और सिंगरौली के किसानों से कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाएगा।

    • खरीफ 2025 में उत्पादित कुटकी के लिए 3500 रुपये आप प्रति क्विंटल और कोदो के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। उपार्जन लक्ष्य 30000 टन का रखा गया है। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के मन से राशि दी जाएगी।

  • सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने प्रदेश को 105 करोड रुपये देने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को प्रदेश में लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। राज्य सरकार अपनी ओर से 30 करोड़ रुपये लगाएगी।

