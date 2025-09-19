सीएम मोहन यादव ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश, 'सेवा पखवाड़ा' के तहत अस्पतालों की सफाई पर जोर
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों और शासकीय कर्मचारियों से स्वच्छता के लिए श्रमदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में सामाजिक संगठनों से भी सहयोग करने की अपील की और संभागीय कमिश्नर एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सफाई अभियान का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
By Amit Singh
Edited By: Amit Singh
Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 03:18:41 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 03:18:41 PM (IST)
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा पखवाड़ा अंतर्गत स्वच्छता अभियान के तहत गुरूवार को रानी दुर्गावती चिकित्सालय जबलपुर में साफ-सफाई के लिए झाडू लगाकर श्रमदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने चिकित्सालय के स्टाफ एवं शासकीय कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे कार्यालयीन समय के पूर्व रोस्टरवार स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला चिकित्सालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य संस्थाओं में सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों से अपील की कि वे सेवा पर्व के दौरान स्वच्छता के लिये श्रमदान करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संभागीय कमिश्नर एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सफाई अभियान का नियमित निरीक्षण और निगरानी करने के निर्देश दिये। साथ ही मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण से भी अनुरोध किया कि वे साफ-सफाई अभियान का निरीक्षण कर आमजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी श्रमदान के लिये प्रोत्साहित करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेवा पर्व को नया आयाम देते हुए अस्पतालों में सफाई व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर की अवधि में प्रदेश में स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान चल रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न रोगों की नि:शुल्क जांच के साथ ही आमजन को स्वास्थ्य, शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।