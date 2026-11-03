CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, अस्पताल-इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई परियोजनाओं को मिले ₹23228 करोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में 23228 करोड रुपये की स्वीकृति विभिन्न योजनाओं को दी गई। वर्ष 2031 तक संचालित इन योजनाओं में मुख्यमंत्री अधोसंरचना निर्माण, जल संसाधन विभाग की चार परियोजनाएं, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, वन विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है।