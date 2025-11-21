मेरी खबरें
    शहीद आशीष शर्मा को सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि, एक करोड़ की सम्मान निधि और छोटे भाई को SI पद पर नियुक्ति का घोषणा

    By Amit Singh
    Edited By: Amit Singh
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 01:17:29 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 01:17:29 AM (IST)
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहीद आशीष शर्मा को दी श्रद्धांजलि

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को उनके गृह ग्राम बोहानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को शहीद आशीष शर्मा की अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचे और शहीद की पार्थिक देह पर पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने पार्थिक देह को कांधा भी दिया।

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आशीष शर्मा की शहादत पर प्रदेश को गर्व है।


    परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद के परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। साथ ही, बोहानी गांव में शहीद आशीष शर्मा के नाम से एक पार्क और स्टेडियम भी विकसित किया जाएगा।इससे भावी पीढ़ियों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा मिलती रहे और उनकी स्मृति अक्षुण्ण बनी रहे।

    शहीद के छोटे भाई को सब-इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को शासकीय नियमों में शिथिलता बरतते हुए सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय परिवार को सम्बल देने और शहीद के अदम्य साहस को सदैव याद रखने और आमजन में राष्ट्रप्रेम के लिये प्रेरित करने के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।

