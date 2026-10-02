जल जीवन मिशन को रफ्तार देने की तैयारी, CM मोहन यादव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने रखीं 4 प्रमुख मांगें

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट करके मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को गति देने के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग और लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का अनुरोध किया।

सीएम मोहन यादव ने रखीं कई मांगें डॉ. यादव ने बैठक में जल जीवन मिशन के लिए केंद्रांश जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली योजनाओं के लिए केंद्रांश की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल पर विकल्प प्रारंभ करने का विषय भी रखा। जल जीवन मिशन-2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया, जिससे प्रदेश में पेयजल योजनाओं के कार्यों को अपेक्षित गति से आगे बढ़ाया जा सके।