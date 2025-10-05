मुख्यमंत्री मोहन यादव आज गुवाहाटी में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद, निवेश को लेकर बनेगी रणनीति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का निवेश के लिए अगला पड़ाव पूर्वोत्तर के राज्य होंगे, जहां वे पांच अक्टूबर को गुवाहाटी में आयोजित इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपार्च्युनिटीज में उद्योग जगत और निवेशकों के साथ सीधे संवाद करेंगे। सेशन को रायल भूटान काउंसलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनायल नामग्याल भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के निवेश के प्रमुख सेक्टर और उद्योग-अनुकूल नीतियों की जानकारी देंगे।

नए अवसर खुलेंगे यह सेशन उत्तर–पूर्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और नए सेक्टरों के निवेश को मध्य प्रदेश से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। फार्मास्यूटिकल, चाय, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के उद्योगपति इस मंच पर शामिल होंगे, जिससे दोनों क्षेत्रों में साझेदारी, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। गुवाहाटी के साथ-साथ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, जोरहाट, शिवसागर आदि के प्रतिनिधि इस सेशन में शामिल होंगे। शिलांग, अगरतला, आइजोल, इंफाल और कोहिमा, दीमापुर जैसे अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के उद्योगपति भी इस संवाद में शामिल होंगे।