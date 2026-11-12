भोपाल में सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला; बोले- 60 साल सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा तुष्टीकरण पर केंद्रित रही है। 60 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही और उसने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। उसने देश की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया और न ही देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का कोई काम किया। धामी बुधवार को भोपाल में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

शिवराज सिंह की स्वर्गीय मां को दी श्रद्धांजलि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माता स्व. काशी बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके भोपाल स्थित आवास पहुंचे धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की 103वीं जयंती पर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी की किताब में भोपाल गैस त्रासदी के उल्लेख के मीडिया के प्रश्न पर धामी ने कहा कि उसमें बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख है।