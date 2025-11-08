MP Weather Update: प्रदेश में इतने दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं, साफ रहेगा मौसम, इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। इन हवाओं की दिशा उत्तर भारत से होते हुए मध्य भारत और मालवा क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिससे प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में ठिठुरन बढ़ गई है। शुक्रवार को ग्वालियर का अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री गिरकर 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट के साथ यह 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में सबसे कम रहा।
मौसम विभाग का क्या कहना
मौसम केंद्र के अनुसार, फिलहाल प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है। आसमान साफ है और नमी की मात्रा कम बनी हुई है। ऐसे मौसम को ‘फेयर वेदर’ कहा जाता है। आने वाले पांच से छह दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क और साफ रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है।
ठंड का प्रकोप बढ़ा
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में शनिवार को तापमान में दो डिग्री तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हल्की ठंड का असर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का अधिकतम 28.1 और न्यूनतम 10.3 डिग्री, जबकि जबलपुर का अधिकतम 27.8 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है।
