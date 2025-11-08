मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: प्रदेश में इतने दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं, साफ रहेगा मौसम, इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड

    प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। इन हवाओं की दिशा उत्तर भारत से होते हुए मध्य भारत और मालवा क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिससे प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में ठिठुरन बढ़ गई है।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 07:03:47 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 07:03:47 AM (IST)
    MP Weather Update: प्रदेश में इतने दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं, साफ रहेगा मौसम, इन इलाकों में बढ़ेगी ठंड
    प्रदेश में इतने दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से ठंड का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। इन हवाओं की दिशा उत्तर भारत से होते हुए मध्य भारत और मालवा क्षेत्र तक पहुंच रही है, जिससे प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, विशेषकर ग्वालियर और चंबल संभाग में ठिठुरन बढ़ गई है। शुक्रवार को ग्वालियर का अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री गिरकर 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री की गिरावट के साथ यह 11.3 डिग्री सेल्सियस रहा। यह तापमान प्रदेश के अन्य शहरों की तुलना में सबसे कम रहा।

    मौसम विभाग का क्या कहना

    मौसम केंद्र के अनुसार, फिलहाल प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई मजबूत सिस्टम सक्रिय नहीं है। आसमान साफ है और नमी की मात्रा कम बनी हुई है। ऐसे मौसम को ‘फेयर वेदर’ कहा जाता है। आने वाले पांच से छह दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क और साफ रहने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट हो सकती है।


    ठंड का प्रकोप बढ़ा

    मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वालियर और चंबल संभाग में शनिवार को तापमान में दो डिग्री तक की और गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हल्की ठंड का असर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का अधिकतम 28.1 और न्यूनतम 10.3 डिग्री, जबकि जबलपुर का अधिकतम 27.8 और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में तापमान में मामूली गिरावट की संभावना है।

    इसे भी पढ़ें- दरिंदगी...MP में शादी से इन्कार करने पर महिला पर एसिड अटैक, अस्पताल में तड़प रही पीड़िता

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.