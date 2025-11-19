मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: इंदौर-भोपाल सहित कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव, हवाओं का रुख बदलने से मिल सकती है मामूली राहत

    उत्तर भारत में चल रही ठंडी हवाओ के कारण मध्य प्रदेश के 10 से अधिक शहर शीतलहर की चपेट में हैं। राजगढ़ में रात का सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं हवाओं में कुछ बदलाव होने से ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 10:26:28 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 10:27:53 AM (IST)
    MP Weather Update: इंदौर-भोपाल सहित कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव, हवाओं का रुख बदलने से मिल सकती है मामूली राहत
    शीतलहर की चपेट में मध्य प्रदेश के कई जिले

    HighLights

    1. राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में तीव्र शीतलहर
    2. एमपी के 15 से अधिक जिले शीतलहर की चपेट में
    3. बुधवार से ठंड से मामूली राहत मिलने की संभावना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं, राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही शुष्क एवं सर्द हवाओं के कारण पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश में कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं।

    मंगलवार को राजगढ़, इंदौर एवं शाजापुर जिलों में तीव्र शीतलहर एवं भोपाल, विदिशा, सीहोर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रीवा, शहडोल, जबलपुर, छतरपुर, अनूपपुर, शिवपुरी एवं बैतूल जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। प्रदेश में रात का सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में रिकार्ड किया गया।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख बदल रहा है। इस वजह से बुधवार से ठंड से मामूली राहत मिलने के आसार हैं। तीन दिनों में रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।


    बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक कन्या कुमारी और उसके आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके बुधवार को पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। 22 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले दो दिनों में इसके अवदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने के भी आसार हैं।

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि हवाओं का रुख बदलने लगा हैं। इस वजह से बुधवार से ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। अगले तीन दिनों में रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

    यह भी पढ़ें- मां की मौत के बाद शादीशुदा बेटी चाहती थी अनुकंपा नियुक्ति, आखिर क्यों हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि हवाओं का रुख पूर्वी होने लगा है। साथ ही राजस्थान पर बना प्रति चक्रवात मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से तीन दिन बाद प्रदेश को शीतलहर से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि रात में ठंड बरकरार रहेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.