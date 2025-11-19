MP Weather Update: इंदौर-भोपाल सहित कई जिलों में शीतलहर का प्रभाव, हवाओं का रुख बदलने से मिल सकती है मामूली राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं, राजस्थान की तरफ से लगातार आ रही शुष्क एवं सर्द हवाओं के कारण पिछले 10 दिनों से मध्य प्रदेश में कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं। मंगलवार को राजगढ़, इंदौर एवं शाजापुर जिलों में तीव्र शीतलहर एवं भोपाल, विदिशा, सीहोर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, रीवा, शहडोल, जबलपुर, छतरपुर, अनूपपुर, शिवपुरी एवं बैतूल जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। प्रदेश में रात का सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में रिकार्ड किया गया।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं का रुख बदल रहा है। इस वजह से बुधवार से ठंड से मामूली राहत मिलने के आसार हैं। तीन दिनों में रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है।