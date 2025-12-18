मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: भोपाल, इंदौर में आज रहेगी शीतलहर, ग्वालियर-चंबल में छाएगा मध्यम कोहरा

    मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं की वजह से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज भी भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर जिलों मे ...और पढ़ें

    By Anand dubeyEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 07:51:31 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 08:00:11 AM (IST)
    MP Weather Update: भोपाल, इंदौर में आज रहेगी शीतलहर, ग्वालियर-चंबल में छाएगा मध्यम कोहरा
    अमरकंटक के नर्मदा तट क्षेत्र के मैदान में सुबह के समय घास पर जमी ओस की बूंदें।

    HighLights

    1. प्रदेश में सबसे कम 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया
    2. सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया
    3. हवाओं का रुख भी उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है, इससे बढ़ रही ठंड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लगातार चल रही सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में ठंड के तीखे तेवर बरकरार हैं। बुधवार को प्रदेश में सबसे कम 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सिवनी एवं मंदसौर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। दिन का सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को भी भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में मध्यम कोहरा छा सकता है।

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा 19 दिसंबर से एक कमजोर प्रकृति के पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।


    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ चुका है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवाओं का रुख भी उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण ठंड के तेवर और तीखे होने की संभावना है।

    अमरकंटक के नर्मदा तट पर जमी ओस की बूंदें

    अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में आसमान साफ होते ही तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। अमरकंटक में बुधवार को न्यूनतम तापमान दो डिग्री तक पहुंच गया। सुबह नर्मदा तट के किनारे घास पर सफेद बर्फ जैसी चादर नजर आई। पर्यटक सुबह कड़ाके की ठंड में घास पर जमी ओस की बूंदें देखकर आनंदित हुए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और गिरने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.