MP Weather Update: भोपाल, इंदौर में आज रहेगी शीतलहर, ग्वालियर-चंबल में छाएगा मध्यम कोहरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लगातार चल रही सर्द हवाओं के असर से प्रदेश में ठंड के तीखे तेवर बरकरार हैं। बुधवार को प्रदेश में सबसे कम 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया। भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सिवनी एवं मंदसौर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहा। दिन का सबसे अधिक 30.4 डिग्री सेल्सियस तापमान छिंदवाड़ा में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को भी भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर जिलों में शीतलहर का प्रभाव रहने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग के जिलों में मध्यम कोहरा छा सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 185 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा 19 दिसंबर से एक कमजोर प्रकृति के पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।