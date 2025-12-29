MP Weather Update: प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, भोपाल सहित सात शहरों में शीतलहर, मंदसौर में पारा 2.5 डिग्री तक गिरा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लगातार सर्द हवाएं चलने के कारण मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड बरकरार है। इसी क्रम में रविवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मंदसौर में दर्ज किया गया। भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, रीवा, शहडोल एवं मंदसौर में शीतलहर का प्रभाव रहा।

प्रदेश के 30 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे कम 20.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रीवा में रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर में सुबह के समय अति घना कोहरा रहा। खजुराहो, नौगांव एवं सीधी में मध्यम कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मंगलवार से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना है।