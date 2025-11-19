भोपाल में छात्रावास मैस के खाने में गड़बड़ी की चैटबोट पर करें शिकायत, जारी किया गया नंबर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने केयरिंग फॉर अवर फ्यूचर के तहत छात्रावास के छात्रों को डाइट चार्ट और फास्ट फूड से बचने की सलाह दी है। जिसके तहत सरकारी और निजी छात्रावास शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोपाल के सरकारी और निजी सभी तरह के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए वॉट्सएप पर चैटबोट नंबर 9644072525 जारी किया है। जिस पर शिकायत की जा सकती है।

इस चैटबोट पर शिकायत करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, जिससे छात्र आसानी से शिकायत कर सकेंगे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की सेहत को लेकर विभाग सक्रिय है। यहां रहने वाले छात्र मैस के खाने के साथ बाहर बने फास्ट फूड और जंक फूड का ज्यादा उपयोग करते हैं। जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो जाती है।