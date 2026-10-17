भोपाल के बैरागढ़ हत्या मामले में आरोपी का कबूलनामा, दोस्ती खत्म करने की बात पर भड़ककर उतारा मौत के घाट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरागढ़ में 13 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपित मुईन बेग ने पूछताछ में बताया कि बच्ची ने उससे दोस्ती खत्म करने की बात कही थी। इससे वह भड़क गया और उसने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपित ने पहले सिलोचन और व्हाइटनर से नशा किया था। इसके बाद उसने बच्ची के चेहरे पर मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ दिए। फिर उसके मुंह में मोबाइल और उसी रूमाल को ठूंस दिया, जिस पर उसने नशा किया था। आरोपित ने बच्ची का गला भी दबाया।

शार्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि शार्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के शरीर पर संघर्ष के निशान भी मिले हैं। साथ ही यौन हिंसा के साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है। हालांकि, इसकी विस्तृत पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।