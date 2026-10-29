MP से हरदीप पुरी की उम्मीदवारी पर जीतू पटवारी का सवाल- 'भाजपा बताए एपस्टीन मामले का सच', NSUI ने फूंका पुतला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा में भेजने के भाजपा के निर्णय पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल में नाम व फोटो आने के बाद भी उन्हें राज्यसभा भेजना भाजपा की मजबूरी बताता है। मध्य प्रदेश से उन्हें भेजने का कांग्रेस विरोध करेगी।

उधर, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बुधवार को पुरी का पुतला जलाकर उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया।

एपस्टीन प्रकरण पर उठाए सवाल



