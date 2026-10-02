मिशन 2028 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, नवरात्र के बाद उज्जैन जा सकते हैं राहुल गांधी, निष्क्रिय नेता होंगे बाहर!

डिजिटल डेस्क, भोपाल। वर्ष 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पचमढ़ी में जिला अध्यक्षों के सफल प्रशिक्षण के बाद, अब मालवा अंचल के उज्जैन संभाग में ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, शारदीय नवरात्र के समापन के बाद आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी विशेष रूप से शिरकत कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान राहुल गांधी सीधे ग्राउंड-जीरो पर काम करने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन में नई जान फूंकने के तरीके साझा करेंगे।
संभाग के प्रत्येक ब्लॉक और मंडल के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों (बूथों) की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर बूथ पर समर्पित कार्यकर्ताओं की सक्रिय टीम तैनात हो। जिला संगठन, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के बीच संवादहीनता खत्म कर बेहतर तालमेल बिठाने पर काम होगा।
जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता लंबे समय से निष्क्रिय हैं, उनकी जगह ऊर्जावान और नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया तय की जाएगी। क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को चिन्हित कर पार्टी द्वारा उनके लिए चलाए जा रहे आंदोलनों और जन-जागरूकता अभियानों का लेखा-जोखा लिया जाएगा।