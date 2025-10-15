'किसानों को भावांतर नहीं, उचित भाव चाहिए', किसानों संग शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे जीतू पटवारी, गेहूं बिखरने से मचा हंगामा

नई दुनिया, भोपाल: बुधवार को भोपाल में राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के साथ पैदल मार्च करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास “मामा का घर” पहुंच गए। किसानों ने शिकायत की कि उन्हें सोयाबीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। इस मुद्दे को लेकर पटवारी ने किसानों के साथ सीहोर से भोपाल तक पैदल मार्च किया।

जीतू पटवारी के नेतृत्व में किसान जब लिंक रोड स्थित शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे, तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी हो गई। इसी दौरान किसानों के कंधे पर रखी गेहूं की बोरी फट गई और सड़क पर गेहूं बिखर गया। किसान वहीं धरने पर बैठ गए और “भावांतर नहीं, भाव चाहिए” के नारे लगाने लगे। सूचना मिलते ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं बाहर आए और किसानों को सम्मानपूर्वक अंदर बुलाया। उन्होंने जीतू पटवारी और किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना।