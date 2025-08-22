कांग्रेस MLA आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SIT जांच और FIR पर लगाया स्टे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को एमपी हाई कोर्ट जबलपुर ने विधायक मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज के मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआइटी जांच के आदेश दिए थे। आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाई। इस मामले में विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार जस्टिस जेके माहेश्वरी की बैंच में विधायक मसूद की याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने पक्ष रखा।