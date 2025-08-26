VIDEO: 'MP की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब...' जीतू पटवारी के बयान पर BJP का पलटवार, CM मोहन यादव ने कहा- 'नहीं सहेंगे'

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान देकर फंस गए है। उनके विवादित बयान की वजह से सूबे की राजनीति गरमा गई है। महिलाओं के शराब सेवन को लेकर उनके विवादित बयान पर बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है। जीतु पटवारी के बयान (Jeetu Patwari Statement on Women Alcohol Consumption) पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर में कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

बीजेपी विधायक ने दी तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीतू पटवारी पहले भी राज्य की बहन बेटियों का अपमान कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें एमपी कांग्रेस अध्यक्ष को समझाना चाहिए। वहीं, सीएम मोहन यादव भी प्रतिक्रिया देने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली रवाना हो गए।

कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है महिलाओं को बोरे में बंद करने की बात करने वाले अब उन्हें शराबी बता रहे हैं#महिला_विरोधी_कांग्रेस pic.twitter.com/0g4lhUIOse — Vivek Kumar Bhatt (@BadgeExecutiveX) August 26, 2025 क्या था जीतू पटवारी का बयान? गौरतलब हो कि बीते दिनों मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि पूरे देश में एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। साथ ही उन्होंने इस बयान के आधार पर राज्य सरकार को घेरा था और कई आरोप भी लगाए थे।