मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    VIDEO: 'MP की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब...' जीतू पटवारी के बयान पर BJP का पलटवार, CM मोहन यादव ने कहा- 'नहीं सहेंगे'

    Jeetu Patwari Statement on Women Alcohol Consumption: महिलाओं के शराब सेवन को लेकर जीतू पटवारी ने विवादित बयान दिया है। इसपर बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए जवाब दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 03:27:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 03:32:30 PM (IST)
    VIDEO: 'MP की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब...' जीतू पटवारी के बयान पर BJP का पलटवार, CM मोहन यादव ने कहा- 'नहीं सहेंगे'
    जीतू पटवारी के बयान पर BJP का पलटवार

    HighLights

    1. मीडिया को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने दिया था बयान।
    2. बीजेपी ने लगाया हमेशा अनर्गल बयान देने का आरोप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बयान देकर फंस गए है। उनके विवादित बयान की वजह से सूबे की राजनीति गरमा गई है। महिलाओं के शराब सेवन को लेकर उनके विवादित बयान पर बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है। जीतु पटवारी के बयान (Jeetu Patwari Statement on Women Alcohol Consumption) पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर में कहा कि मध्य प्रदेश महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

    बीजेपी विधायक ने दी तीखी प्रतिक्रिया

    बीजेपी से हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीतू पटवारी पहले भी राज्य की बहन बेटियों का अपमान कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें एमपी कांग्रेस अध्यक्ष को समझाना चाहिए। वहीं, सीएम मोहन यादव भी प्रतिक्रिया देने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली रवाना हो गए।

    क्या था जीतू पटवारी का बयान?

    गौरतलब हो कि बीते दिनों मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि पूरे देश में एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। साथ ही उन्होंने इस बयान के आधार पर राज्य सरकार को घेरा था और कई आरोप भी लगाए थे।

    'ऐसा क्या गम कि कुछ भी बोले रहे जीतू पटवारी'

    वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इसपर बयान देते हुए कहा कि जीतू पटवारी की टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आगे हेमंत खंडेलवाल ने सवाल खड़ा करते हुए कहा, 'सत्ता में ना आ पाने का ऐसा क्या गम कि कुछ भी बोले रहे जीतू पटवारी। आगे कहा कि हमेशा अनर्गल बयान देते हैं। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।'

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.