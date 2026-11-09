एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार, अवैध शराब और OBC आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अवैध शराब के कारोबार और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा कांग्रेस 25 से अधिक मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयारी कर रही है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन मुद्दों पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित पांच विधायकों की टीम बनाई है। यह टीम विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव और सदन में चर्चा के लिए अन्य प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करेगी।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर तय किया जाएगा कि किन विषयों को किस माध्यम से सदन में उठाया जाए।
अवैध शराब का मामला, बालाघाट में बीमारी से बच्चों की मृत्यु, ओबीसी आरक्षण और कर्मचारी वर्ग की मांगें प्रमुखता से शामिल हैं। कर्मचारी वर्ग की कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठन पिछले छह माह से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस इन मुद्दों को भी सदन में उठाएगी।
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सिंघार ने कहा कि विधानसभा का सत्र केवल पांच दिन का रखा गया है, जबकि प्रदेश में 25 से अधिक ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी।
कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा में जनहित से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा हो और सरकार को उनका जवाब देना पड़े। विधायक दल की बैठक में सदन की कार्यवाही के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति और मुद्दों को उठाने की तैयारी पर भी चर्चा होगी।