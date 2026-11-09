एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार, अवैध शराब और OBC आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अवैध शराब के कारोबार और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा कांग्रेस 25 से अधिक मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की रणनीति तैयारी कर रही है।

पांच विधायकों की टीम तैयार करेगी प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन मुद्दों पर प्रस्ताव तैयार करने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित पांच विधायकों की टीम बनाई है। यह टीम विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव और सदन में चर्चा के लिए अन्य प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करेगी।