वोट चोरी के आरोपों के बीच एमपी में SSR 12 से, कांग्रेस के पास हर बूथ पर एजेंट नहीं, 32 सीटों पर पेंच

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस कथित वोट चोरी को लेकर देशभर में आंदोलन कर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में 12 नवंबर से मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रारंभ होने वाला है। इसमें नए नाम जोड़ने के साथ मतदाता सूची से नाम हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे।

इस काम में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की होती है, लेकिन प्रदेश में हर बूथ पर कांग्रेस के बीएलए नहीं हैं। 32 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए की नियुक्तियां होनी हैं। बता दें, प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में 71,930 बूथ हैं।