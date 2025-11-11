उपभोक्ता की शिकायत पर आयोग का बड़ा फैसला, MP की कोरियर कंपनी की लापरवाही पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल में स्थित एक डेयरी उत्पाद व्यवसायी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर भेजा गया घी का पार्सल गंतव्य तक नहीं पहुंचने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग की बेंच क्रमांक-2 में पहुंचा। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद कोरियर कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया और उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही गुम हुए सामान के लिए निर्धारित शर्त के अनुसार 100 रुपये की प्रतिकर राशि अगस्त 2022 से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया गया है।

आयोग की अध्यक्ष गिरीबाला सिंह और सदस्य अंजुम फिरोज की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कंपनी दो माह के भीतर कुल 15,121 रुपये का भुगतान नहीं करती है तो उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

क्या है पूरा मामला ? भानपुर निवासी और दया एवं साधना केन्द्र के संचालक विनय जैन ने मधुर कोरियर सर्विसेज, बैरसिया रोड के संचालक के खिलाफ 3 अगस्त 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका केंद्र गौ संरक्षण और प्राकृतिक दूध उत्पाद से संबंधित कार्य करता है। देशभर से उन्हें ऑर्डर प्राप्त होते हैं, जिनकी डिलीवरी के लिए वे कोरियर सेवा का उपयोग करते हैं। जून 2022 में उन्होंने 20 किलो (24 हजार रुपये मूल्य) का घी कानपुर भेजने के लिए पार्सल बुक किया था और 660 रुपये शुल्क भी जमा किए थे। न तो वह पार्सल कानपुर पहुंचा और न ही वापस लौटा। इससे उनके केंद्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कंपनी को जुलाई में लिखित सूचना देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।