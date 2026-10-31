मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल के कलियासोत-चंदनपुरा टाइगर कॉरिडोर में 85 पेड़ों की कटाई पर विवाद

Bhopal News: दस्तावेजों में चंदनपुरा टाइगर एरिया छिपाकर खुशीलाल अस्पताल के पीछे और कलियासोत डैम डूब क्षेत्र दर्शाया गया है।

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 10:54:43 AM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 10:58:18 AM (IST)
भोपाल के कलियासोत-चंदनपुरा टाइगर कॉरिडोर में 85 पेड़ों की कटाई पर विवाद
कलियासोत डैम की फाइल फोटो।

HighLights

  1. पर्यावरणविद् राशिद नूर खान ने भोपाल कलेक्टर से की शिकायत
  2. पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने कथित तौर पर गलत पते का हवाला दिया
  3. और नगर निगम से पेड़ काटने की सशुल्क अनुमति हासिल की

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के चंदनपुरा और कलियासोत डैम डूब क्षेत्र में टावर निर्माण के लिए 85 पेड़ काटने की दी गई अनुमति पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर खान ने भोपाल कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने कथित तौर पर गलत पते का हवाला देकर नगर निगम (बीएमसी) से पेड़ काटने की सशुल्क अनुमति हासिल की है।

जानकारी के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो आवेदनों के तहत यह अनुमति ली गई। पहले आवेदन में 24 पेड़ों के लिए 2.83 लाख रुपये और दूसरे में 61 पेड़ों के लिए 3.66 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा इलाका घना जंगल और संवेदनशील टाइगर मूवमेंट जोन है।


पेड़ों की कटाई तत्काल रोकने की मांग

दस्तावेजों में चंदनपुरा टाइगर एरिया छिपाकर खुशीलाल अस्पताल के पीछे और कलियासोत डैम डूब क्षेत्र दर्शाया गया है। शिकायत में मांग की गई है कि चंदनपुरा 13 शटर और डूब क्षेत्र में जारी टावर निर्माण व पेड़ों की कटाई तत्काल रोकी जाए, गलत जानकारी पर जारी अनुमति निरस्त हो, मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) के संज्ञान में लाया जाए।

यह भी पढ़ें- '6911 पेड़ काटे, पर पौधे नहीं लगाए': NGT ने पकड़ा भोपाल नगर निगम का फर्जीवाड़ा, कहा- एक माह में पौधे लगाकर दें रिपोर्ट

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।