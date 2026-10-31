भोपाल के कलियासोत-चंदनपुरा टाइगर कॉरिडोर में 85 पेड़ों की कटाई पर विवाद

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के चंदनपुरा और कलियासोत डैम डूब क्षेत्र में टावर निर्माण के लिए 85 पेड़ काटने की दी गई अनुमति पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविद् राशिद नूर खान ने भोपाल कलेक्टर से शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने कथित तौर पर गलत पते का हवाला देकर नगर निगम (बीएमसी) से पेड़ काटने की सशुल्क अनुमति हासिल की है।

जानकारी के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के लिए दो आवेदनों के तहत यह अनुमति ली गई। पहले आवेदन में 24 पेड़ों के लिए 2.83 लाख रुपये और दूसरे में 61 पेड़ों के लिए 3.66 लाख रुपये का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा इलाका घना जंगल और संवेदनशील टाइगर मूवमेंट जोन है।