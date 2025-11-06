मेरी खबरें
    भोपाल के कोलार में अवैध निर्माण पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से ध्वस्त किए नौ दुकानों के छज्जे

    Bhopal News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कोलार क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। भवन अनुज्ञा शाखा के नेतृत्व में अमरनाथ रोड स्थित वाल्मी ब्रिज के सामने निर्माणाधीन एक कमर्शियल भवन पर बुलडोजर चलाया गया।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 10:07:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 10:07:13 PM (IST)
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। भवन अनुज्ञा शाखा के नेतृत्व में अमरनाथ रोड स्थित वाल्मी ब्रिज के सामने निर्माणाधीन एक कमर्शियल भवन पर बुलडोजर चलाया गया। भवन अनुज्ञा शाखा के इंजीनियर मनीष सिंह ने बताया कि भवन स्वामी ने निर्माणाधीन कमर्शियल काम्प्लेक्स में करीब नौ दुकानों का निर्माण किया था और दुकानों के सामने तीन-तीन मीटर तक छज्जे बढ़ा लिए थे।

    पूरी तरह अवैध था निर्माण

    यह निर्माण पूरी तरह अवैध था, जिसे ध्वस्त किया गया। निगम द्वारा भवन स्वामी को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसने अवैध निर्माण को स्वयं से नहीं हटाया। आखिरकार गुरुवार को निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया।


    खर्च का तैयार हो रहा हिसाब

    कार्रवाई के दौरान भवन अनुज्ञा के इंजीनियर और निगम को अतिक्रमण अमला मौके पर मौजूद रहे। इंजीनियर सिंह ने बताया कि अब तोड़फोड़ में आए खर्च का हिसाब तैयार किया जा रहा है । इसके बाद भवन स्वामी को जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

