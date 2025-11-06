भोपाल के कोलार में अवैध निर्माण पर निगम की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से ध्वस्त किए नौ दुकानों के छज्जे

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार दोपहर बड़ी कार्रवाई की। भवन अनुज्ञा शाखा के नेतृत्व में अमरनाथ रोड स्थित वाल्मी ब्रिज के सामने निर्माणाधीन एक कमर्शियल भवन पर बुलडोजर चलाया गया। भवन अनुज्ञा शाखा के इंजीनियर मनीष सिंह ने बताया कि भवन स्वामी ने निर्माणाधीन कमर्शियल काम्प्लेक्स में करीब नौ दुकानों का निर्माण किया था और दुकानों के सामने तीन-तीन मीटर तक छज्जे बढ़ा लिए थे।

पूरी तरह अवैध था निर्माण यह निर्माण पूरी तरह अवैध था, जिसे ध्वस्त किया गया। निगम द्वारा भवन स्वामी को पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसने अवैध निर्माण को स्वयं से नहीं हटाया। आखिरकार गुरुवार को निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया।