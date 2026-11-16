भोपाल में मवेशियों के व्यापार की आड़ में गोकशी: बोरी में मिले गायों के अवशेष, निगम ने तोड़ी तबेले की दीवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की अफजल कॉलोनी में मवेशियों के व्यापार की आड़ में घर के भीतर गोकशी का कारोबार चल रहा था। रविवार तड़के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो घर में मौजूद लोगों ने उन पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया। बाद में वहां से गोवंशों के अवशेष, खून और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले औजार मिले।

पुलिस ने अवधपुरी निवासी विहिप पदाधिकारी प्रशांत मिश्रा की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ गोकशी, पशु क्रूरता और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्रशांत के मुताबिक रविवार तड़के करीब 3:30 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि जिंसी चौराहे के पास अफजल कॉलोनी में इमरान, रिजवान अहमद के घर में गोकशी हो रही है। वे संगठन के पदाधिकारी अभिषेक शर्मा और अभिजीत सिंह राजपूत के साथ मौके पर पहुंचे।

वहां मौजूद लोगों ने उन पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी उनकी कार में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया। मकान की तलाशी में मिले अवशेष मकान में तलाशी ली तो एक बोरी में गायों की खाल, सींग और पैर मिले हैं। मौके से छोटी छुरियां, कुल्हाड़ी, नुकीला सूजा, दो रस्सियां और एक बका भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर खून फैला हुआ था। इमरान और रिजवान ने मकान के निचले तल पर मवेशियों का तबेला बना रखा था, जहां कई गोवंश बंधे थे। ऊपरी तल पर बकरे-बकरियां और मुर्गियां पाली गई थीं। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इनमें से कई गोवंश के शरीर पर हल्दी लगी थी, यानी उन्हें गोवर्धन पूजा के बाद वध के लिए लाया गया था। विहिप-बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपितों का मकान तोड़ने की मांग करते हुए कई घंटे तक थाने के बाहर प्रदर्शन किया।