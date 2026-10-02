भोपाल में साइबर ठगों का 'आतंक', 24 घंटे में 25 शिकार, खातों से उड़े 15 लाख रुपये से ज्यादा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में साइबर जालसाज अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में साइबर ठगी के 25 मामले सामने आए हैं। जिसमें पीड़ितों से 15 लाख रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई। किसी को बैंक के क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर झांसा दिया गया, तो किसी को सीआरपीएफ अधिकारी का सामान सस्ते में दिलाने और कपड़े वापस कराने के बहाने ठगा गया। जालसाजों ने मोबाइल का एक्सेस लेकर और यूपीआइ ट्रांजेक्शन के जरिए खातों से रकम निकाल ली।

क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर 2.70 लाख उड़ाए पिपलानी के सोनागिरी निवासी भेल कर्मचारी कमलेश कुमार पटेल को 22 सितंबर को एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को बैंक के वेरिफिकेशन विभाग का कर्मचारी बताया। आरोपिच ने एसबीआइ और फेडरल बैंक के क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन करने के नाम पर कार्ड की जानकारी ली और गूगल पर कुछ सर्च करने को कहा। इसके बाद मोबाइल का एक्सेस उसके हाथ में चला गया। कुछ देर में फेडरल बैंक से 90 हजार और एसबीआइ से 90-90 हजार रुपये की दो ट्रांजेक्शन कर कुल 2.70 लाख रुपये निकाल लिए गए।

गूगल पे से चार ट्रांजेक्शन में 1.12 लाख निकाले शाहपुरा निवासी नरेंद्र रैकवार के आइडीबीआइ बैंक खाते से 24 और 25 सितंबर को गूगल पे के जरिए ठगी की गई। जालसाजों ने 30-30 हजार रुपये की तीन और 22 हजार रुपये की एक ट्रांजेक्शन कर कुल 1.12 लाख रुपये निकाल लिए। नरेंद्र को खाते से रकम निकलने की जानकारी 28 सितंबर को हुई। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की। अज्ञात लिंक के जरिए खाते से 1.62 लाख पार अशोका गार्डन निवासी मनोज साहू के पंजाब नेशनल बैंक खाते से 24 और 25 सितंबर को पांच यूपीआइ ट्रांजेक्शन के जरिए 1.62 लाख रुपये निकाल लिए गए। शिकायत में अज्ञात लिंक के जरिए ठगी किए जाने की बात सामने आई है। आरोपितों ने खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन कर रकम निकाल ली। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।